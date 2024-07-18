Аналитики США указали на возможность Вэнса привлечь избирателей к Трампу
Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, который официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США от Республиканской партии на предстоящих выборах, по мнению американских экспертов может принести дополнительные голоса кандидату в президенты США Дональду Трампу.
В случае победы Трампа его 39-летний ставленник Вэнс станет самым молодым вторым лицом в государстве за последние 50 лет. Он с самого начала не поддерживал оказание финансовой помощи Украине и называл фарсом поездки украинского президента Владимира Зеленского (срок полномочий которого истек 20 мая) в США.
Сенатор — выходец из бедной деревенской семьи, белый мужчина, женат, имеет троих детей. Он окончил Йельский университет, служил в Ираке морпехом, работал юристом и даже написал книгу «Элегия деревенщины». По мнению аналитиков, такой кандидат, который позиционирует себя, как представитель простого народа и придерживается консервативных взглядов на семью, вполне подходит, чтобы перетянуть в пользу Трампа голоса «Ржавого пояса» — избирателей из индустриальных районов Среднего Запада.
Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.