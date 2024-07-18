Когда и какие прививки нужно сделать кошке в 2024 году

Кошки относятся к домашним питомцам, которые редко покидают пределы квартиры. Из-за этого бытует мнение, что прививки им делать не надо. Однако, как и другие животные, кошки подвержены риску инфицирования, особенно при частых поездках за город и контакте с другими обитателями дачи или дома. Какие прививки нужно сделать кошкам в 2024 году и как подготовить питомца к посещению ветеринара, рассказывают «Известия».

От каких заболеваний вакцинируют кошек в 2024 году

Основной в России считается вакцинация от бешенства. Ее делают собакам, кошкам, морским свинкам, хорькам и другим видам. Прививка крайне необходима, поскольку заболевание неизлечимо и может передаваться человеку. Во всех городах сделать прививку можно бесплатно в государственной ветлечебнице или станции по борьбе с болезнями животных.

В список обязательных для кошек также входят прививки против панлейкопении, которая поражает желудочно-кишечный тракт и ряд жизненно важных органов, вирусного ринотрахеита (кошачьего герпеса) и калицивироза (кошачьего гриппа). Привиться от этих болезней можно за один раз комплексной вакциной.

Существуют и другие опасные для кошек инфекции, например хламидиоз, лептоспироз и лейкоз, однако массовая вакцинация по ним не проводится. Чаще они назначаются ветеринарным врачом, если питомец попадает в группу риска по этим заболеваниям.

Когда и какие прививки делают кошкам в 2024 году

Для профилактики кошкам показана вакцинация с 6–8 недель. В этом возрасте делают одну комплексную прививку от панлейкопении, калицивироза и ринотрахеита, которую повторяют через месяц и далее один раз в два-три года. Ту же вакцину ставят взрослой, ранее не привитой кошке, одновременно с прививкой от бешенства.

Котят вакцинируют от бешенства ближе к 12 неделям. Раньше прививаться нет смысла, так как у организма еще нет возможности выработать нужные антитела в необходимом количестве. Ревакцинация проходит через год и далее ежегодно.

Перед тем как делать прививку, рекомендуется провести тщательный клинический осмотр питомца и собрать данные о его образе жизни. Это поможет ветеринару принять более точное решение о сроках вакцинации или назначить дополнительное лечение.

Часто вакцинацию переносят, если у кошки есть выделения из глаз, носа, животное чихает, страдает от рвоты или диареи. Также прививка противопоказана при воспалительных процессах, беременности и лактации, повышенной температуре тела и наличии симптомов, которые указывают на ослабленный иммунитет.

Как подготовить кошку к вакцинации в 2024 году

Перед вакцинацией домашнего питомца необходимо подготовить. Желательно провести противопаразитарную обработку, ограничить контакты с другими животными, а также проследить за состоянием кошки. Вялость, пониженная активность, потеря аппетита могут говорить о начале заболевания, тогда поход в ветклинику придется отложить.

Прививку лучше делать с утра, натощак. А после побыть в клинике еще 15 минут, только после этого выходить на улицу. Дома следует обеспечить питомцу комфорт и в течение первых суток внимательно наблюдать за его реакцией на вакцину. В случае ухудшения самочувствия нужно показаться специалисту.

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