Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала недружественным шагом отказ Чехии признавать паспорта РФ
Общество
Путин предложил увековечить память председателя Верховного суда Лебедева
Мир
Европарламент утвердил фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок
Интернет и технологии
В Совфеде не ожидают блокировки YouTube в России
Мир
СМИ заявили об уверенности демократов в выходе Байдена из президентской гонки
Спорт
Сборная Испании поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА после победы на Евро
Спорт
КХЛ изменила ряд правил игры на сезон-2024/25
Мир
Мезенцев отметил важность гумсотрудничества в рамках Союзного государства
Общество
Летевший в США из Индии самолет совершил аварийную посадку в Красноярске
Мир
Орбан предрек эскалацию конфликта на Украине в ближайшее время
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Наука и техника
В мессенджере WhatsApp может появиться функция перевода сообщений на другой язык
Мир
СМИ узнали о намерении ЦАХАЛ направить тысячи повесток евреям-ортодоксам
Общество
Задержан замдиректора Фонда капремонта Московской области Дымнич
Мир
Лихачев сообщил о пусконаладочных работах на энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции
Мир
Лидер французской партии назвал позором переизбрание фон дер Ляйен
Общество
Генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста
Мир
Депутата от Румынии вывели с заседания ЕП в наморднике

Когда и какие прививки нужно сделать кошке в 2024 году

Владельцам кошек рассказали, какие прививки нужно сделать питомцу
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кошки относятся к домашним питомцам, которые редко покидают пределы квартиры. Из-за этого бытует мнение, что прививки им делать не надо. Однако, как и другие животные, кошки подвержены риску инфицирования, особенно при частых поездках за город и контакте с другими обитателями дачи или дома. Какие прививки нужно сделать кошкам в 2024 году и как подготовить питомца к посещению ветеринара, рассказывают «Известия».

От каких заболеваний вакцинируют кошек в 2024 году

Основной в России считается вакцинация от бешенства. Ее делают собакам, кошкам, морским свинкам, хорькам и другим видам. Прививка крайне необходима, поскольку заболевание неизлечимо и может передаваться человеку. Во всех городах сделать прививку можно бесплатно в государственной ветлечебнице или станции по борьбе с болезнями животных.

В список обязательных для кошек также входят прививки против панлейкопении, которая поражает желудочно-кишечный тракт и ряд жизненно важных органов, вирусного ринотрахеита (кошачьего герпеса) и калицивироза (кошачьего гриппа). Привиться от этих болезней можно за один раз комплексной вакциной.

Существуют и другие опасные для кошек инфекции, например хламидиоз, лептоспироз и лейкоз, однако массовая вакцинация по ним не проводится. Чаще они назначаются ветеринарным врачом, если питомец попадает в группу риска по этим заболеваниям.

Девять жизней: составлен рейтинг самых частых болезней кошек и собак
Чаще всего владельцы обращаются с проблемами, касающимися пищевых отравлений и аллергий

Когда и какие прививки делают кошкам в 2024 году

Для профилактики кошкам показана вакцинация с 6–8 недель. В этом возрасте делают одну комплексную прививку от панлейкопении, калицивироза и ринотрахеита, которую повторяют через месяц и далее один раз в два-три года. Ту же вакцину ставят взрослой, ранее не привитой кошке, одновременно с прививкой от бешенства.

Котят вакцинируют от бешенства ближе к 12 неделям. Раньше прививаться нет смысла, так как у организма еще нет возможности выработать нужные антитела в необходимом количестве. Ревакцинация проходит через год и далее ежегодно.

Перед тем как делать прививку, рекомендуется провести тщательный клинический осмотр питомца и собрать данные о его образе жизни. Это поможет ветеринару принять более точное решение о сроках вакцинации или назначить дополнительное лечение.

Часто вакцинацию переносят, если у кошки есть выделения из глаз, носа, животное чихает, страдает от рвоты или диареи. Также прививка противопоказана при воспалительных процессах, беременности и лактации, повышенной температуре тела и наличии симптомов, которые указывают на ослабленный иммунитет.

Фейсконтроль для кошки: разработана шкала диагностики боли у животных
Пять признаков подскажут владельцам, что их питомцам нужно к ветеринару

Как подготовить кошку к вакцинации в 2024 году

Перед вакцинацией домашнего питомца необходимо подготовить. Желательно провести противопаразитарную обработку, ограничить контакты с другими животными, а также проследить за состоянием кошки. Вялость, пониженная активность, потеря аппетита могут говорить о начале заболевания, тогда поход в ветклинику придется отложить.

Прививку лучше делать с утра, натощак. А после побыть в клинике еще 15 минут, только после этого выходить на улицу. Дома следует обеспечить питомцу комфорт и в течение первых суток внимательно наблюдать за его реакцией на вакцину. В случае ухудшения самочувствия нужно показаться специалисту.

Ранее «Известия» рассказали, почему важно приучить кошку гулять на поводке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024