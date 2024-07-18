Лихачев сообщил о пусконаладочных работах на энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции
На энергоблоке №1 АЭС «Аккую» в Турции ведутся полномасштабные пусконаладочные работы. Об этом 18 июля заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
«Касательно АЭС «Аккую» и текущего статуса: основные усилия сосредоточены на подготовке к пуску первого энергоблока — мы активно ведем полномасштабные пусконаладочные работы», — сказал он. Его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы госкорпорации.
Лихачев сообщил, что на данном этапе готовится реакторная установка к загрузке имитаторов топлива. Он также указал на понимание того, насколько для Турции важен запуск «первого атомного электричества».
Ранее, 3 июля, Лихачев заявил, что работа по созданию АЭС «Аккую» идет по плану, несмотря на помехи со стороны западных стран. По его словам, проблемы создают третьи страны, «ограничивая поставки, ухудшая взаиморасчеты, разрушая логистику».
До этого, 7 июня, Лихачев рассказал, что запуск первого энергоблока АЭС«Аккую» состоится в 2025 году. 23 апреля «Росатом» провел церемонию отгрузки комплекта тяжелого оборудования с российского завода «Атоммаш» для третьего энергоблока турецкой АЭС. Тогда в компании уточнили, что на заводе ведутся работы по изготовлению ключевого оборудования для четвертого энергоблока. Также в апреле на блоке № 1 АЭС «Аккую» запустили полномасштабные пусконаладочные работы.