В Госдуме спрогнозировали развитие рынка наемного жилья в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева допустила развитие в России такой формы жилищного обеспечения, как наемное жилье.

«У Госдумы есть очень серьезное желание контролировать рост ключевой ставки. То есть у нас главная задача — борьба с инфляцией. Конечно, можно повышать эту ставку до бесконечности, но у нас все-таки есть еще задачи: развивать экономику, реализовать национальные проекты, промышленные проекты. Всё это невозможно без заемных средств. И если говорить про ипотеку без льготных субсидий, то это, конечно, заградительный барьер», — заявила депутат в разговоре с Lenta.Ru.

Парламентарий отметила, что в настоящее время нет людей, которые готовы взять ипотеку по такой ставке, тем более она продолжает расти.

Разворотнева напомнила, что в России еще осталось несколько видов льготных ипотек: семейная, дальневосточная, новых регионов и сельская.

«Но основное строительство у нас происходит в крупных городах. Количество людей, которым доступна льготная ипотека, очень резко сокращается. При этом мы уже много лет говорим, и я в том числе, льготная ипотека — это скорее средство поддержки заемщика, чем средство повышения доступности жилья», — добавила она.

По словам депутата, единственное предложение, кроме снижения ключевой ставки, — это развивать альтернативные способы предоставления жилья, в том числе развивать наемное жилье и жилье, предоставляемое в лизинг. Но чтобы оно появилось, нужно менять законодательство, заключила она.

Ранее в этот день аналитики SaaS-платформы TYMY рассказали «Известиям», что количество заявок на ипотеку в первые две недели июля упало на 70% в сравнении со средними показателями июня и мая. При этом сумма запрашиваемого кредита оказалась на 1,1 млн рублей выше средней за полгода. По их данным, спрос на ипотеку заметно пошел вниз еще в конце июня — на последней неделе многие банки перестали принимать заявки на льготную ипотеку. В первые две недели июля снижение активности в целом составило до 70% в сравнении с предыдущими месяцами.

Ранее в этот день Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги ипотечного кредитования россиян с января по июнь 2024 года и поделилось результатами с «Известиями». За первое полугодие 2024 года россияне оформили 673,83 тыс. ипотечных кредитов на 2,95 трлн рублей. По сравнению со вторым полугодием 2023 года сокращение количества выдач составило 43%, а объемов — 42%.

Ряд российских банков начал увеличивать ставки по кредитам для заемщиков, которые взяли больше одной ипотеки, сообщает 360.ru.

В этот же день заместитель директора департамента банковского развития Ассоциации банков России Елена Самохина прокомментировала в беседе с RT информацию о том, что банки начали повышать ставки на «лишнюю» льготную ипотеку. По ее словам, банки в данном случае выполняют актуальные условия льготных ипотечных программ, в соответствии с которыми ставка по кредиту компенсируется для каждого заемщика только один раз.

До этого, 12 июля, замминистра финансов Иван Чебесков сообщил «Известиям», что ведомство ожидает сохранения доли льготной ипотеки выше 50% в ближайшие годы. По его словам, даже отмена с 1 июля госпрограммы на новостройки под 8% и ужесточение условий семейной ипотеки не позволят опустить этот показатель до целевых 25%.