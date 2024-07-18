В России на 73% выросли объемы выдач ипотеки

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги ипотечного кредитования россиян с января по июнь 2024 года. Результатами исследования специалисты поделились с «Известиями» 18 июля.

Так, за первое полугодие 2024 года россияне оформили 673,83 тыс. ипотечных кредитов на 2,95 трлн рублей. По сравнению со вторым полугодием 2023 года сокращение количества выдач составило 43%, а объемов — 42%. С июля по декабрь прошлого года было выдано 1,19 млн ипотек на 5,07 трлн рублей.

Во II квартале этого года было выдано 411,59 тыс. жилищных кредитов на 1,87 трлн рублей. По сравнению с I кварталом количество выдач выросло на 57%, а объемы — на 73%. С января по март было выдано 262,24 тыс. кредитов на 1,08 трлн рублей. При этом по сравнению с результатами ипотечного кредитования во II квартале 2023 году количество выдач жилищных кредитов сократилось на 15%, объем выдач остался без изменений. С апреля по июнь прошлого года было выдано 483,06 тыс. кредитов на 1,87 трлн рублей.

За июнь банки выдали 172,19 тыс. ипотечных кредитов на 815,92 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач выросло на 2%, а объемы — на 24%. В июне 2023-го было выдано 168,24 тыс. ипотечных кредитов на 657,98 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита увеличился за год на 21%: с 3,91 млн до 4,74 млн рублей, достигнув максимального значения за всю историю ипотечного кредитования. Предыдущий самый крупный средний размер ссуды был зафиксирован в декабре 2023 года — 4,53 млн рублей.

В июне новое жилье заняло 45% от общего количества и 49% от общего объема ипотечных кредитов: было выдано 78,04 тыс. кредитов на новостройки на 400,44 млрд рублей. Месяцем ранее доля кредитов на новое жилье составила 39% от общего количества выданных банками ипотек и 45% от их общего объема. В мае было выдано 50,45 тыс. кредитов на новое жилье на 264,66 млрд рублей. Год назад доля первичного жилья была равна 23% от общего количества и 30% от общего объема ипотечного кредитования. В июне 2023 года было выдано 39,20 тыс. кредитов на новостройки на сумму 199,56 млрд рублей.

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья во II квартале этого года колебалась в диапазоне 8,83 — 10,07%. Во II квартале прошлого года ПСК по жилищным ссудам была на уровне 9,42 — 9,59%. Пиковое значение ПСК в первом полугодии текущего года пришлось на февраль — 11,21%. Однако это не максимальное значение полной стоимости кредита на покупку жилья за последние шесть лет: в апреле 2019 года данный показатель был равен 11,75%. Минимальное значение ПСК было зафиксировано декабре 2022 года — 8,00%.

В топ-5 регионов по объемам ипотечного кредитования в июне вошли: Москва — 12,53 тыс. кредитов на 94,09 млрд рублей, Московская область — 9,82 тыс. кредитов на 61,17 млрд рублей, Санкт-Петербург — 8,05 тыс. кредитов на 46,94 млрд рублей, Башкортостан — 7,09 тыс. кредитов на 30,79 млрд рублей и Татарстан — 6,06 тыс. кредитов на 30,67 млрд рублей.

Самые крупные ипотечные кредиты брали в июне жители Москвы — в среднем 7,51 млн рублей, Московской область — 6,23 млн рублей, Санкт-Петербурга — 5,83 млн рублей, Сахалинской область — 5,40 млн рублей и Якутии — 5,35 млн рублей. Самый длительный средний срок ипотечного кредитования зафиксирован в Ингушетии — 319 мес. (26 лет 7 мес.), а самый короткий — в Магаданской области: 251 мес. (20 лет 11 мес.). Москвичам и жителям Удмуртии выдавали ипотеку в среднем на 301 мес. (25 лет 1 мес.).

Ранее, 19 июня, сообщалось, что за прошедшие пять лет средняя стоимость первичного жилья в столице выросла на 70,9%. Так, по данным компании «Метриум», средняя цена 1 кв. м в новостройке города во II квартале 2024 года составила 465,6 тыс. рублей. При этом максимальный рост цен был зафиксирован в ЮАО (+133,2%), минимальный — в САО (+67,8%).