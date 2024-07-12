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Минфин ожидает сохранения доли льготной ипотеки выше 50% в ближайшие годы

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Доля кредитов с господдержкой в общих выдачах ипотеки не опустится ниже 50% в ближайшие годы, сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, даже отмена госпрограммы под 8% и ужесточение условий семейной ипотеки не позволят опустить этот показатель до целевых 25%.

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«После нынешних изменений этого, конечно, не произойдет — всё равно доля льготных программ будет существенно выше 50%», — заявил «Известиям» Чебесков.

Существенно повлиять на ситуацию сможет только постепенное изменение условий госпрограмм и их сокращение, добавил замминистра финансов. Также поможет восстановление рыночной ипотеки, которое зависит от уровня ставок в экономике и величины ключевой.

При этом нормализация денежно-кредитной политики (ДКП) поможет привести долю ипотеки с господдержкой к целевым значениям в течение нескольких лет, отметил Иван Чебесков.

По итогам мая доля льготных программ в общих выдачах достигла рекордного уровня и превысила 75%, писали ранее «Известия». Это значит, что три четверти всех выдаваемых жилищных кредитов в РФ субсидировались государством.

В крупнейших банках согласились с прогнозом Минфина. ВТБ не ожидает значительного сокращения доли льготной ипотеки в выдачах в ближайшие 9–12 месяцев, ведь на фоне завершения массовой госпрограммы вырастет значимость семейной ипотеки, уточнили в пресс-службе организации. Представители Абсолют Банка и «Новикома» считают, что ниже 50% она не опустится в ближайшие два года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Недопустимый максимум: доля льготной ипотеки сильно превысит цель в 25%

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