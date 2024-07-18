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В России зафиксировали снижение количества заявок на ипотеку на 70%

TYMY: количество заявок на ипотеку упало на 70% после отмены льготной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Количество заявок на ипотеку в первые две недели июля упало на 70% в сравнении со средними показателями июня и мая, констатировали аналитики SaaS-платформы TYMY. При этом сумма запрашиваемого кредита оказалась на 1,1 млн рублей выше средней за полгода. Результатами своих наблюдений аналитики поделились с «Известиями» 18 июля.

По их данным, спрос на ипотеку заметно пошел вниз еще в конце июня — на последней неделе многие банки перестали принимать заявки на льготную ипотеку. В первые две недели июля снижение активности в целом составило до 70% в сравнении с предыдущими месяцами.

«После ажиотажа в последние два месяца падение для рынка получилось головокружительно резким. Впрочем, это было вполне ожидаемо, поскольку все понимали, что в мае и июне в заявки конвертируется спрос, который должен был равномерно распределиться на несколько месяцев, если бы период был более спокойным. Однако люди поторопились, чтобы постараться не упустить шанс получить ипотеку с субсидированной ставкой. Впрочем, первый шок для рынка уже проходит: на третьей неделе июля мы видим постепенное восстановление спроса, количество заявок на ипотеку по нашим партнерам выросло уже вдвое по сравнению с первыми двумя неделями месяца», — прокомментировал CEO ИТ-компании TYMY Алексей Майстренко.

Аналитики зафиксировали также ожидаемое изменение баланса в долях: впервые существенную долю в структуре заявок стала занимать стандартная ипотека — на нее за первые недели июля пришлось 63% всех заявок. В июне и мае по стандартным условиям оформляли всего 23-26% заявок на ипотеку, а 75-77% приходилось на льготные программы (ипотека с господдержкой, семейная, ИТ, Дальневосточная ипотека). До мая на стандартную ипотеку приходилось 37-38%, и более 60% распределялось на льготные программы.

Это, по мнению аналитиков, и стало причиной, по которой существенно изменилась средняя сумма кредита в заявках — раньше на этот показатель влияло ограничение по сумме кредита с субсидированной ставкой. Если с начала года этот показатель составлял в среднем в месяц от 6,8 до 7 млн рублей, то в начале июля он составляет 8,1 млн.

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Средняя сумма кредита уже вряд ли снизится, а вот общая активность на рынке ипотеки до конца месяца скорей всего ещё вырастет, считают эксперты.

«Думаю, мы можем увидеть даже небольшой всплеск спроса на фоне новостей про новое повышение ключевой ставки, заседание ЦБ РФ запланировано на 26 июля и активно обсуждается сейчас. Я не думаю, что на рынке что-то существенно изменится — у некоторых банков ставки уже достаточно высоки и предусматривают колебания ключевой ставки в пределах 0,5-1,5% без необходимости дополнительно их дополнительного пересмотра. Однако, те, кто переживает за то, что ставки дополнительно поднимутся, и всё равно планировал брать ипотеку, на фоне общего тревожного настроения, думаю, постараются получить решение по ипотеке до 26 июля. Согласно нашим ожиданиям, по итогам месяца мы зафиксируем падение активности на 30-35% в сравнении с июнем 2024 года и на 20-25% в сравнении с июлем прошлого года», — комментирует Майстренко.

Ранее в этот день Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги ипотечного кредитования россиян с января по июнь 2024 года и поделилось результатами с «Известиями». За первое полугодие 2024 года россияне оформили 673,83 тыс. ипотечных кредитов на 2,95 трлн рублей. По сравнению со вторым полугодием 2023 года сокращение количества выдач составило 43%, а объемов — 42%.

До этого, 12 июля, замминистра финансов Иван Чебесков сообщил «Известиям», что ведомство ожидает сохранения доли льготной ипотеки выше 50% в ближайшие годы. По его словам, даже отмена с 1 июля госпрограммы на новостройки под 8% и ужесточение условий семейной ипотеки не позволят опустить этот показатель до целевых 25%.

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