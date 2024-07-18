Bloomberg узнало о начале переговоров Украиной об отсрочке выплат по евробондам
Власти Украины на текущей неделе начали второй раунд официальных переговоров с держателями украинских евробондов на тему реструктуризации долга, который превышает $20 млрд. Об этом 18 июля пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на данные от источников.
«У Киева заканчивается время для достижения соглашения, иначе он столкнется с риском потенциального дефолта», — поясняется в публикации.
По данным СМИ, держатели облигаций также заключили соглашение о неразглашении информации насчет хода переговоров, которая может оказать довольно «чувствительное» влияние на рынок.
В июне министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что киевские власти не смогли договориться с группой держателей украинских евробондов по реструктуризации долга.
Еще в мае газета The Wall Street Journal отмечала, что частные держатели облигаций хотят добиваться от Киева возобновления выплат процентов по госдолгу в 2025 году. По ее данным, в число кредиторов входят компании BlackRock и Pimco, на долю которых приходится примерно одна пятая непогашенных еврооблигаций.
Председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев 27 марта сообщил, что за два года государственный долг Украины в валютном эквиваленте вырос до $143,7 млрд (по состоянию на конец февраля). По его словам, в начале 2024 года украинскими властями было привлечено около $9 млрд льготных кредитов. 4 марта сообщалось, что за девять лет госдолг Украины вырос в четыре раза — до $5,5 тыс. на душу населения. Основной рост пришелся на внешнюю задолженность.