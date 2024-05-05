WSJ узнала о планах Запада потребовать от Киева возобновить выплаты по госдолгу

Частные держатели облигаций Украины хотят добиваться от Киева возобновления выплат процентов по госдолгу в 2025 году. Об этом 4 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, в число кредиторов входят компании BlackRock и Pimco, на долю которых приходится примерно одна пятая непогашенных еврооблигаций Украины на $20 млрд. Держатели ценных бумаг считают, что Киев мог бы возобновить выплаты до $500 млн в год в виде процентных платежей в обмен на списание части задолженности.

Отмечается, что соответствующие переговоры уже ведутся, однако США и их партнеры выражают опасения, что держатели облигаций получат средства из направленной Киеву финансовой помощи.

Некоторые кредиторы также предложили использовать для погашения долга замороженные российские активы в Европе и США, но ряд стран G7 и Международный валютный фонд (МВФ) эту меру не поддержали.

Если сделку не заключат, в августе Украина может объявить дефолт, связанный с истечением долговых каникул по выплатам держателями облигаций, указала WSJ. По оценке журналистов, подобный сценарий негативно отразится на репутации страны среди инвесторов и усложнит ее попытки привлечь новые займы.

Ранее, 27 марта, председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что за два года государственный долг Украины в валютном эквиваленте вырос до $143,7 млрд (по состоянию на конец февраля). По его словам, в начале 2024 года украинскими властями было привлечено около $9 млрд льготных кредитов.

В начале марте сообщалось, что за девять лет госдолг Украины вырос в четыре раза — до $5,5 тыс. на душу населения. Основной рост пришелся на внешнюю задолженность.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.