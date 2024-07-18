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Захарова указала на тревогу Запада на фоне многократных провалов ВСУ

Захарова: Запад встревожен тем, что ВСУ терпят провал за провалом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Коллективный Запад встревожен тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят провал за провалом на пути к неизбежному поражению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 18 июля.

«ВСУ терпят провал за провалом на пути к неминуемому поражению. Это, конечно, тревожит Запад, который всеми силами пытается не допустить победы России. И когда иных способов нет, в ход идет террор», — сказала дипломат.

Проблемы, испытываемые ВСУ, имеют тенденцию к обострению, что не раз подтверждала и украинская сторона, напомнила Захарова. Она указала, к террористическим методам «киевскому режиму уже не привыкать».

Кроме того, по словам Захаровой, нет сомнений, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен, отметка в 18 лет — не предел.

«Активизировались разговоры о понижении в будущем 25-м году мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Каждый раз, когда начинаются обсуждения подобных планов, на Банковой (улице, где расположена администрация президента Украины. — Ред.) их отрицают. Всегда это делают, как им кажется, убедительно, дают слово, обещают, потом происходит все с точностью наоборот», — заключила она.

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Тем временем ситуация на фронте обостряется для ВСУ. Так, ранее в этот день военнослужащий группировки украинских войск «Таврия» Дмитрий Лиховой сообщил, что большинство позиций украинских военных в селе Крынки разрушено. Также сообщалось, что на Украине разыскивают более 700 военных ВСУ, которые пропали без вести в населенном пункте.

Также в четверг Датское радио заявило, что вследствие плохого взаимодействия киевских властей мобилизация на Украине происходит беспорядочно. При этом после ужесточения законодательства ситуация в стране может осложниться еще больше, добавили там.

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия закончились 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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