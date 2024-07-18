Российские системы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
Российским системам противовоздушной обороны (ПВО) в течение минувших суток удалось сбить украинский военный самолет МиГ-29, а также три управляемых французских авиабомбы Hammer. Об этом 18 июля сообщает Минобороны РФ.
«Сбиты самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, три управляемых авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, силами Черноморского флота в акватории уничтожены 10 украинских безэкипажных катеров.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены: инфраструктура военного аэродрома, живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах», — добавили в Минобороны.
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