За сутки Вооруженные силы (ВС) РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 и 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 15 июля сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 36 беспилотных летательных аппаратов, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что армия России нанесла поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ), в том числе живой силе и военной техники, в 109 районах.

Подразделения группировки войск «Север» отразили две атаки противника, Южная — три, «Центр» — шесть контратак, а «Запад» — четыре.

Ранее в этот день «Известия» показали кадры, как минометчик штурмового батальона «Крым» ВС РФ уничтожил опорный пункт украинской армии в Запорожской области, в котором, по предварительным данным, находились 50 боевиков. В результате ряда попаданий российского военнослужащего системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ были разбиты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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