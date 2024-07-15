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Минометчик батальона «Крым» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минометчик штурмового батальона «Крым» ВС РФ уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, в котором, по предварительным данным, находились 50 боевиков. Видеокадры боевой работы появились в распоряжении «Известий» в понедельник, 15 июля.

В результате ряда попаданий минометчика системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ были разбиты.

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Ранее военные подразделения «Валькирия» ВС РФ уничтожили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) минометные расчеты ВСУ на запорожском направлении. На кадрах, опубликованных 9 июля, видно, что также был ликвидирован пункт временной дислокации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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