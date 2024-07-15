Минометчик батальона «Крым» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Минометчик штурмового батальона «Крым» ВС РФ уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, в котором, по предварительным данным, находились 50 боевиков. Видеокадры боевой работы появились в распоряжении «Известий» в понедельник, 15 июля.
В результате ряда попаданий минометчика системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ были разбиты.
Ранее военные подразделения «Валькирия» ВС РФ уничтожили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) минометные расчеты ВСУ на запорожском направлении. На кадрах, опубликованных 9 июля, видно, что также был ликвидирован пункт временной дислокации.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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