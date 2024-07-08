В офисе Зеленского сообщили о возможной передаче эскадрильи МиГ-29 Польшей Украине
Польша рассмотрит возможность передачи Украине одной эскадрильи истребителей МиГ-29. Об этом 8 июля сообщили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая.
«Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей)», — говорится в сообщении.
Поставка может происходить в рамках подписанного соглашения о безопасности между Варшавой и Киевом.
Ранее в этот день Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Позднее Туск в своих соцсетях добавил, что Украина всегда может рассчитывать на Польшу в этой ситуации.
Ранее, 6 июня, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал подготовку украинских летчиков и передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5. Также он уточнил, что Париж намерен обучить военным действиям 4,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, такой формат поддержки Киева не вызовет эскалацию конфликта.
Тогда же военный эксперт полковник в отставке Владимир Литовкин сообщил «Известиям», что передача Киеву французских истребителей Mirage не изменит ситуацию в зоне боевых действий. Эксперт указал, что самолетов F-16 на Украине сейчас нет, и не приходится рассчитывать, что Mirage появятся у пилотов ВСУ.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.