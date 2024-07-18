Женщина погибла во время пожара в квартире на юго-востоке Москвы
Пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы, погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в четверг, 18 июля.
«В квартире жилого дома по улице 3-я Институтская произошел пожар. В помещении на момент происшествия находилась хозяйка квартиры 1949 года рождения. Женщина скончалась», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».
Причину возгорания выяснят в ходе пожарно-технической экспертизы. Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, сообщается на сайте kp.ru.
Накануне пожар произошел на Пресненском Валу в центре Москвы. В результате возгорания никто не пострадал, передает НСН.
Загорелось чердачное помещение, людей внутри не было. Для тушения МЧС привлекали вертолет Ка-32, передает RT. На время работы оперативных и экстренных служб движение транспорта по улице временно перекрывалось.