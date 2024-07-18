Рябков заявил об отсутствии у России предпочтений по кандидатам в президенты США

У России нет предпочтений по кандидатам на пост президента США, обсуждать их шансы на избрание неуместно из-за политики невмешательства Москвы в чужие выборы. Об этом 18 июля заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Говорить о шансах на избрание президентом США того или другого претендента и их напарников на должность вице-президента сейчас преждевременно. И вообще разговор на эту тему неуместен с учетом того, что у нас нет предпочтений по персоналиям, и мы никогда не вмешиваемся в чужие выборы», — сказал он.

По словам дипломата, в данный момент нет признаков изменения подхода какой-либо из двух основных американских партий к происходящему на Украине и в отношениях с Россией. Он указал на то, что российская сторона будет уважать выбор американцев и намерена продолжать диалог с любой администрацией США.

Рябков выразил мнение, что в данном взаимодействии всё вряд ли «сдвинется с мертвой точки», но подобная ситуация не является поводом опускать руки.

Ранее, 16 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутриполитические процессы в США. Однако Москва очень внимательно наблюдает за происходящим там, поскольку речь идет о стране с самым большим оборонным бюджетом в мире, указал он.

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым избранным президентом Соединенных Штатов. Вместе с тем он выразил уверенность, что после выборов политика Вашингтона на российском направлении не изменится.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.