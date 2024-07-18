Реклама
Прямой эфир
Мир
США направят советника в министерство обороны Армении
Политика
Американист оценила влияние Илона Маска на предвыборную гонку в США
Мир
В Кремле указали на настрой ЕС на милитаризацию и конфронтацию
Происшествия
Площадь пожара в Коктебеле достигла 44 га
Мир
Рябков заявил об обеспокоенности РФ военной биодеятельностью США у своих границ
Наука и техника
Ученый оценил заявление главы ВОЗ об угрозе возникновении новой пандемии
Мир
В Кремле предупредили об ответе РФ на новую стратегию морской безопасности Украины
Мир
В американском Арканзасе из-за наводнения были эвакуированы десятки людей
Происшествия
Пять человек пострадали в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ
Общество
Сотрудники УФСБ по ДНР предотвратили теракт на территории региона
Мир
В Молдавии рассказали об обострении отношений с Гагаузией и Приднестровьем
Мир
Шольц призвал мировые державы вернуться к диалогу о контроле над вооружениями
Мир
Сийярто отметил потерю конкурентоспособности и мира в ЕС при фон дер Ляйен
Мир
В МИД РФ не исключили ответа на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ
Общество
Подаренные Путину в КНДР собаки получили клички
Политика
Военный эксперт указал на попытки США превратить Евросоюз в буферную зону
Мир
Минобороны ФРГ пока не определилось с местом для размещения оружия США
Мир
Депутат ЕП обвинила фон дел Ляйен в разрушении экономики ЕС и бедности населения
Сюжет:

Рябков заявил об отсутствии у России предпочтений по кандидатам в президенты США

Рябков: у России нет предпочтений по персоналиям кандидатов в президенты США
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paul Hennessy
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У России нет предпочтений по кандидатам на пост президента США, обсуждать их шансы на избрание неуместно из-за политики невмешательства Москвы в чужие выборы. Об этом 18 июля заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Говорить о шансах на избрание президентом США того или другого претендента и их напарников на должность вице-президента сейчас преждевременно. И вообще разговор на эту тему неуместен с учетом того, что у нас нет предпочтений по персоналиям, и мы никогда не вмешиваемся в чужие выборы», — сказал он.

По словам дипломата, в данный момент нет признаков изменения подхода какой-либо из двух основных американских партий к происходящему на Украине и в отношениях с Россией. Он указал на то, что российская сторона будет уважать выбор американцев и намерена продолжать диалог с любой администрацией США.

Рябков выразил мнение, что в данном взаимодействии всё вряд ли «сдвинется с мертвой точки», но подобная ситуация не является поводом опускать руки.

Пашня Трампа: экс-глава Белого дома официально выдвинут кандидатом в президенты США
Как неудачное покушение повлияет на его шансы победить на выборах

Ранее, 16 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутриполитические процессы в США. Однако Москва очень внимательно наблюдает за происходящим там, поскольку речь идет о стране с самым большим оборонным бюджетом в мире, указал он.

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым избранным президентом Соединенных Штатов. Вместе с тем он выразил уверенность, что после выборов политика Вашингтона на российском направлении не изменится.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024