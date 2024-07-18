Миссия НАТО для координации помощи Украине начнет работу в сентябре
Миссия НАТО по координации помощи Украине начнет работу в Германии в сентябре, заявил 18 июля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед заседанием саммита Европейского политического сообщества в Лондоне.
«Командование [в Германии] будет готово к работе в сентябре», — сказал журналистам Столтенберг, прибытие которого транслировалось на сайте альянса.
По его словам, новая структура будет предоставлять Украине поддержку и помощь в сфере безопасности, координируя усилия НАТО.
Ранее, 14 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрожающими для России итоги саммита НАТО, который проходил с 9 по 11 июля в Вашингтоне. По его оценке, альянс демонстрирует решимость оставаться врагом для Москвы и не склонен к какой-либо гибкости.
10 июля НАТО официально объявило о создании миссии на территории Германии для координации военной помощи Украине и обучения украинских военнослужащих. Тогда же стало известно, что участвовать в ней будут около 700 человек, а руководство примет генерал НАТО.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.