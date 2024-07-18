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В американском Арканзасе из-за наводнения были эвакуированы десятки людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В американском штате Арканзас из-за проливных дождей произошло наводнение, были эвакуированы десятки людей. Об этом 17 июля сообщил телеканал Fox Weather.

На кадрах видно, что оказались затоплены дома, а автомобили почти полностью ушли под воду. В последний месяц на штат обрушились ливни, из-за этого оказались также размыты мосты. Наиболее опасная ситуация сложилась около Йеллвилля в центральном округе Мэрион.

По данным Национальной метеорологической службы, предупреждение о чрезвычайной ситуации получили около 5 тыс. человек, проживающих в этом районе.

Отмечается, что более 80 пациентов одного из домов престарелых перевезли в место временного пребывания, поскольку здание учреждения оказалось затоплено. Из-за происшествия были закрыты все офисы, а также отменены все судебные заседания. По данным синоптиков, в течение следующих нескольких дней в регионе дождей не ожидается.

В результате наводнения никто не погиб. Подобная ситуация с погодой наблюдается и в отдельных районах штата Миссури.

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30 июня на юге Швейцарии в кантоне Тичино два человека погибли, еще один пропал без вести из-за оползней и наводнений, вызванных сильными дождями и грозами. Некоторые горные дороги, включая перевал Сен-Готард, соединяющий север и юг страны, временно были закрыты. Также оказалось прервано движение местных железнодорожных линий.

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