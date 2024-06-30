В Швейцарии двое погибли и один пропал без вести из-за оползня и наводнения

На юге Швейцарии в кантоне Тичино два человека погибли, еще один пропал без вести из-за оползней и наводнений, вызванных сильными дождями и грозами. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что обрушение моста в регионе отрезало некоторые долины от доступа, а часть национальной автомагистрали A9 закрыли после того, как реки Маггия и Виспа вышли из берегов. Некоторые горные дороги, включая перевал Сен-Готард, соединяющий север и юг страны, временно закрыты. Также прервано движение местных железнодорожных линий.

Швейцарская армия уже задействована, но продолжающийся дождь осложняет спасательные работы, уточнило агентство. Президент Виола Амхерд призвала жителей страны сохранять бдительность и следовать официальным инструкциям.

Ранее, 27 мая, сообщалось, что в Папуа — Новой Гвинеи после схода мощного оползня под завалами нашли тела более 2 тыс. человек. Также агентство RTE отметило, что оползень нанес серьезный ущерб стране и ее экономике.

Оползень сошел на деревню Каокалам в провинции Энга примерно в 600 км к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби 23 мая. Также он заблокировал подъездную дорогу к городу Поргера, где находится большой золотой рудник.