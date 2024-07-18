Признанный виновным в коррупции сенатор Менендес опроверг сообщения об отставке

Признанный виновным в коррупции сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес опроверг слухи о его намерении уйти в отставку. Об этом он 18 июля заявил журналисту телеканала CBS News.

Ранее в этот день телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщала, что сенатор собирается подать в отставку и завершить свою 30-летнюю карьеру. В материале говорилось, что он якобы заявил об этом своим коллегам в конгрессе.

«Я могу вам сказать, что я не подавал в отставку и не разговаривал ни с какими так называемыми союзниками. Мне кажется, что меня пытаются заставить сделать заявление. Любой, кто меня знает, тот понимает, что это худший способ добиться цели в моем случае», — сказал Менендес корреспонденту CBS.

В течение нескольких месяцев 70-летний сенатор подвергается давлению со стороны коллег, которые призывают его покинуть должность из-за обвинений во взяточничестве, уточняет телеканал.

Накануне в США суд признал сенатора виновным в коррупции по всем 16 пунктам. Среди них: мошенничество с использованием честных услуг, взяточничество, вымогательство и многие другие.

Как сообщает CBS News, он отрицает все обвинения и планирует подать апелляцию. Вынесение приговора назначено на 29 октября. Сенатору грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее, 3 января, Менендесу были предъявлены дополнительные обвинения в получении взяток и работе на Катар. Согласно документам, сенатор в качестве взяток брал ценные вещи, деньги и другое.

22 сентября прошлого года сенатору от штата Нью-Джерси было предъявлено обвинение в коррупции. Из обвинительного заключения следует, что подозревается также его жена Надин Менендес. Политика и его семью обвиняют в коррупционных отношениях с тремя бизнесменами из Нью-Джерси.

В тот же день Менендес временно снял с себя полномочия из-за выдвинутых против него и его супруги обвинений. Сам он объяснил свое преследование расизмом.