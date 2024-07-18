Над Крымом уничтожены 33 БПЛА, в Черном море — десять безэкипажных катеров
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили над Крымом 33 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 18 июля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Помимо этого дежурные огневые средства уничтожили в акватории Черного моря 10 безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова.
Также два украинских дрона были перехвачены ПВО в небе над Брянской областью.
Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что российские военные отразили попытку атаки безэкипажного катера ВСУ. Он напомнил жителям города о необходимости доверять только официальной информации.
До этого, 15 июля, силы ПВО уничтожили над территорией Крыма шесть украинских беспилотников. Еще один БПЛА был сбит в районе западного побережья полуострова.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.