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Сийярто отреагировал на отказ стран Прибалтики от встреч ЕС в Венгрии

Сийярто: отказ Прибалтики ехать в Венгрию на встречи ЕС говорит о плохом вкусе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 18 июля заявил, что отказ стран Прибалтики от посещения Будапешта в рамках неформальных встреч лидеров стран Европейского союза (ЕС) может говорить о «плохом вкусе» властей указанных государств.

«У них может быть дурной вкус. Быть в Венгрии весело и здорово, так что им следовало приехать и получать удовольствие. Однако если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?» — сообщил он «РИА Новости» на полях мероприятий в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Ранее, 11 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона сообщало, что министры Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы намерены отказаться от посещения Венгрии в рамках председательства страны в Совете ЕС. Причиной их бойкота, как сообщалось, является недавний визит Орбана в Россию.

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15 июля стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии «в свете последних событий». Кроме того, ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время председательства Будапешта.

5 июля Орбан с делегацией посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили международные вопросы, в том числе способы мирного разрешения конфликта на Украине.

Визит венгерского премьера в РФ вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне того, что Венгрия вступила в председательство в Совете ЕС до конца года. Будапешт находится в серьезных разногласиях с Брюсселем по ряду вопросов, в том числе и по Украине.

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