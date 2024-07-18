Пять человек пострадали в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ

Пять человек пострадали в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области. Об этом 18 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Было ранено еще пять человек. Все находятся в медицинских учреждениях, им оказывается необходимая помощь», — заявил он.

Гладков добавил, что в настоящий момент в больницах Москвы и Белгородской области находится 71 человек, восемь из которых — дети. Самое тяжелое состояние — у мальчика, он до сих пор находится в реанимации, и врачи борются за его жизнь.

Ранее, 17 июля, Гладков сообщал, что семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом. Он также выразил соболезнования всем родным и близким погибших и подчеркнул, что каждая такая трагедия для него — личное горе.

Также в этот день беспилотники ВСУ атаковали мирных жителей в Курской области. Так, в больницы с ранениями были доставлены три человека.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.