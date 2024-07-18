Япония нарастила импорт рыбы из РФ на 10% за первые полгода 2024

Импорт российской рыбы за первое полугодие 2024 года в Японию вырос на 10,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Советующая информация следует из статистики, опубликованной 18 июля на сайте министерства финансов страны.

Согласно данным, поставки рыбы увеличились на 10,9%, изолированных проводов и кабелей — на 438,5%, а мебели — на 149,5%, однако поставки других товаров значительно снизились.

Так, импорт российских зерновых упал на 74,8%, овощей — на 36,4%, фруктов — на 79,3%. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) сократились на 3,3%, угля — на 69%, каменного угля — на 73,5%. Закупки российских медицинских продуктов снизились на 84,4%, продукции из железа и стали — на 55,8%, а продукции из цветного металла — на 64,1%.

Ранее сообщалось ,что в мае текущего года поставки легковых автомобилей из Японии в Россию снизились на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А 9 августа прошлого года в Японии начал действовать запрет на экспорт автомобилей и дизельных машин с объемом двигателя больше 1,9 л, а также гибридных автомобилей и электромобилей.