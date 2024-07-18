Борт с освобожденными из плена российскими военнослужащими прибыл в Москву

Самолет Ил-76 с освобожденными из плена российскими военнослужащими приземлился в Москве. В беседе с «Известиями» они поделились своими эмоциями.

«Я так рад вернуться!» — сказал один из освобожденных.

Всего в Москву прибыли 95 военных. Они будут доставлены на прохождение реабилитации, им окажут психологическую и медицинскую помощь. В аэропорту военных встретили конвой и автобусы, на которых освобожденные отправятся в больницу.

Один из российских военнослужащих по прилете сразу же позвонил маме и сказал, что вернулся. Все бойцы выразили радость и благодарность за свободу.

Ранее, 17 июля, Минобороны РФ сообщило об обмене пленными между Москвой и Киевом в формате «95 на 95». Гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Всем вернувшимся военнослужащим окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Позднее МО РФ опубликовало кадры с освобожденными из плена российскими военными. На кадрах видны три автобуса с россиянами и их сопровождение. Военные пребывают в хорошем настроении.

25 июня РФ вернула с подконтрольной Киеву территории 90 военных, передав взамен 90 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда посредником при обмене тоже выступили ОАЭ.

До этого, 5 июня, президент России Владимир Путин рассказал, что в РФ в настоящий момент находятся 6465 украинских военнопленных, а плененных военных ВС России на Украине 1348.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.