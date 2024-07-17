Опубликовано видео с освобожденными из плена российскими военными

Освобожденные российские военнослужащие возвращаются домой после обмена пленными между РФ и Украиной. Видео 17 июля опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видны три автобуса с россиянами и их сопровождение. Военные пребывают в хорошем настроении.

«Спасибо всем, кто участвовал в освобождении, кто участвовал в обмене!» — сказал один из них.

Некоторые из них уже успели позвонить родным и сообщить, что прибыли на территорию РФ и вскоре вернутся домой.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об обмене пленными между Москвой и Киевом в формате «95 на 95». Гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Всем вернувшимся военнослужащим окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

25 июня РФ вернула с подконтрольной Киеву территории 90 военных, передав взамен 90 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда посредником при обмене тоже выступили ОАЭ.

Президент России Владимир Путин 5 июня рассказал, что в России находятся 6465 украинских военнопленных, а российских пленных военнослужащих на Украине — 1348.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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