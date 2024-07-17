Росгвардия предложила позволить сотрудникам ЦБ носить с собой оружие
Росгвардия предложила разрешить носить оружие руководству Центрального банка (ЦБ) России. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, право на ношение оружия планируется предоставить зампредам и их советникам, а также директорам департаментов и их заместителям. Также, исходя из документа, в списках тех, кому можно выдать оружие, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной нет.
Среди оружия, которое хотят разрешить носить сотрудникам ЦБ, есть следующие модели: пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, несколько видов пистолетов Glock, пистолеты-пулеметы «Кедр», «Витязь» и «Кипарис», автоматы Калашникова различных серий и прочие.
Ранее, 1 июля, сообщалось, что в России ввели уголовную ответственность за нарушение норм антитеррористической защищенности объектов и территорий. Теперь при повторных нарушениях или если из-за таких нарушений был по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью, крупный ущерб — более чем на 1 млн рублей — или пострадало более трех человек, то наступает уголовная ответственность.