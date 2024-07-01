В России ввели уголовную ответственность за нарушение норм защиты объектов

С 1 июля вступил в силу федеральный закон, который предусматривает уголовную ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий после неоднократного привлечения к административной ответственности за аналогичные проступки.

Изменения были внесены в статью «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (217.3 УК РФ) и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Теперь при повторных нарушениях или если из-за таких нарушений был по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью, крупный ущерб — более чем на 1 млн рублей — или пострадали более трех человек, то наступает уголовная ответственность. Статья предусматривает в таких случаях штраф до 80 тыс. рублей, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Если нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов повлекло смерть человека, то это обернется лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности. В случае гибели двух и более лиц виновному грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее, 23 мая, генпрокурор России Игорь Краснов на коллегии ведомства сообщил о сохранении террористической угрозы в России. Он напомнил, что в этом году произошел целый ряд атак, унесших жизни сотен мирных людей.