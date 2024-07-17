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Лавров указал на поддержку многими странами российских подходов

Лавров: визит в ООН был полезным, многие страны разделяют российские подходы
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, который в качестве председателя Совета Безопасности (СБ) ООН провел несколько заседаний организации, назвал продуктивным визит в Нью-Йорк. Также 17 июля он подчеркнул, что многие страны разделяют российские подходы.

Дипломат поделился, что российская сторона ожидала, что по многим вопросам не получится договориться на фоне напряжения на международной арене и отношений между коллективным Западом и мировым большинством.

«Хотя мы не питали больших иллюзий, я считаю, это был очень полезный разговор. По крайней мере, подавляющее большинство участников согласились, что тема есть, проблемы есть, и многие высказывали оценки, которые совпадают с нашим видением объективно формирующегося многополярного мироустройства, которое мы изложили в моем выступлении», — сказал министр.

Он также заявил, что данная дискуссия вызвала интерес и будет продолжена не только в ООН, но и на других многосторонних площадках, например, в Группе двадцати, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля. Ранее уточнялось, что под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них председательствовал российский министр.

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Ранее, 18 июня, президент России Владимир Путин заявил в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун», что США изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который представляет собой «глобальную неоколониальную диктатуру» с двойными стандартами. При этом РФ готова к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными, отметил российский лидер.

До этого, 10 июня, Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) БРИКС указал на то что расширение БРИКС — наглядное подтверждение процесса формирования многополярного миропорядка. По его словам, происходит становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из числа государств Глобального Юга и Востока, из государств мирового большинства.

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