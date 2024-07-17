Опубликованы кадры работы пехоты РФ по продвижению к окраине Стельмаховки

Бойцы группировки войск «Запад» преодолели один из наиболее смертельно опасных участков дороги на купянском направлении — участок на Новоселовке, и начали продвигаться вперед. Выполнение пехотой боевого задания 17 июля показал корреспондент «Известий».

«Работы с нашими передовыми отрядами на земле становится всё меньше, это, прежде всего, обуславливается безопасностью. Поэтому всё чаще мы наблюдаем за огневым воздействием, за штурмовыми действиями наших подразделений в режиме онлайн в командных пунктах», — передает военкор Дмитрий Кулага.

Прохождение бойцами наиболее сложного этапа и продвижение войск подтвердил командир отдельного мотострелкового батальона с позывным Казера.

«Обстановка гораздо более благоприятная для нас, чем была. Начали продвигаться вперед. Продвижение существенное — вышли на окраины Стельмаховки», — сообщил он.

Главная угроза для пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Стельмаховки — 120-е минометы, эффективность которых в десятки раз выше, чем у дронов-камикадзе, что неоднократно наблюдалось на кадрах объективного контроля, отметил корреспондент.

В свою очередь, боец с позывным Борщ поделился, что перед каждым штурмом вспоминает близких.

«Перед каждым БЗ (боевое задание. — Ред.) мы идем, кто-то молится, я вспоминаю родных, близких: отца, дочь, жену. Я стараюсь в своих поступках и Бога прошу, чтоб он достойно дал пройти этот путь», — рассказал он.

Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие Западной группировки российских войск за прошедшие сутки уничтожили 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ. За сутки потери противника составили до 545 боевиков и 25 единиц вооружения и военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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