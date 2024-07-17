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Военные ВС РФ уничтожили 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ

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Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА БФ
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Военнослужащие Западной группировки российских войск за прошедшие сутки уничтожили 16 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 июля сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

«За сутки потери противника составили до 545 боевиков и 25 единиц вооружения и военной техники, в том числе два автомобиля, четыре склада с боеприпасами и 16 пунктов управления БПЛА», — сказал он ТАСС.

Кроме того, Бигма добавил, что российские военнослужащие с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа — две «Лелеки-100», «Фурия» и «Колумбия».

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что беспилотные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» ВСУ. Профессионализм оператора «Ланцета» позволил ему осуществить прямое попадание по цели и уничтожить установку противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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