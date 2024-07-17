Военные ВС РФ уничтожили 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Военнослужащие Западной группировки российских войск за прошедшие сутки уничтожили 16 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 июля сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

«За сутки потери противника составили до 545 боевиков и 25 единиц вооружения и военной техники, в том числе два автомобиля, четыре склада с боеприпасами и 16 пунктов управления БПЛА», — сказал он ТАСС.

Кроме того, Бигма добавил, что российские военнослужащие с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа — две «Лелеки-100», «Фурия» и «Колумбия».

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что беспилотные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили 122-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» ВСУ. Профессионализм оператора «Ланцета» позволил ему осуществить прямое попадание по цели и уничтожить установку противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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