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Садовод рассказал, какие культуры можно посадить в июле

Садовод Туманов: в июле можно посадить салаты и дайкон
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Председатель Московского регионального Союза садоводов Андрей Туманов рассказал в среду, 17 июля, какие посадки можно делать в июле.

«Во-первых, мы можем продолжать сажать плодовые растения и кустарники. То есть всё, что с закрытой корневой системой продается. Также можно подсевать какие-то скороспелые овощи, например горох. Он поближе к осени даст урожай», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Специалист добавил, что можно сажать разные сорта салатов и зелени.

«Хотите гостей удивить — посадите лолло росса — этот сорт красновато-розовый, красивый. Ему максимум 60 дней нужно. Тот же укроп подсевайте, шпинатики и прочее», — рассказал он.

Туманов отметил, что традиционно засеваемая культура — это дайкон, японская редька.

«Когда вы летом сеете его, он успевает вырасти к осени. У него много разных сортов, смотрите скороспелость, сколько дней от посева до сбора урожая Также есть русские редьки, черные редьки — очень остренькие, хороши в разных блюдах», — рассказал садовод.

Можно также высадить лук, чеснок и горох, заключил он.

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Ранее в этот день депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал «Известиям», что выращивание чистотела на даче может принести пользу как для здоровья человека, так и для садоводства в целом.

Так, чистотел содержит множество биоактивных веществ, таких как алкалоиды, флавоноиды и витамины, которые обладают противовоспалительными, антисептическими и обезболивающими свойствами. Его сок и настойки применяются для лечения кожных заболеваний, экзем, бородавок, мозолей и даже псориаза. Некоторые исследователи также отмечают его положительный эффект для иммунной системы и способность помогать в борьбе с вирусными инфекциями, сообщил депутат.

15 июля эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова дала рекомендации по заморозке ягод и овощей. Она заявила в беседе с «Москва 24», что сначала урожай нужно промыть.

Овощи необходимо вытереть, а ягоды — немного обсушить. Для заморозки можно использовать пакеты и контейнеры, передает RT.

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