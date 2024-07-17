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В Союзе дачников рассказали о полезных свойствах чистотела

Чаплин: чистотел можно использовать для лечения кожных заболеваний
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин 17 июля рассказал «Известиям», что выращивание чистотела на даче может принести пользу как для здоровья человека, так и для садоводства в целом.

Так, чистотел содержит множество биоактивных веществ, таких как алкалоиды, флавоноиды и витамины, которые обладают противовоспалительными, антисептическими и обезболивающими свойствами. Его сок и настойки применяются для лечения кожных заболеваний, экзем, бородавок, мозолей и даже псориаза. Некоторые исследователи также отмечают его положительный эффект для иммунной системы и способность помогать в борьбе с вирусными инфекциями, сообщил депутат.

«Отдельного внимания заслуживают антибактериальные и противовирусные качества чистотела. Его настои используются для обработки ран и порезов, что способствует их быстрому заживлению и предотвращению заражения. В сочетании с другими травами и растениями, из чистотела готовят отвары и настойки для приема внутрь с целью очищения организма и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта», — сказал он.

Кроме того, садоводы найдут в чистотеле незаменимого помощника для борьбы с вредителями, указал Чаплин.

«Настои чистотела могут быть использованы в качестве природного инсектицида, защищающего растения от тли, паутинного клеща и других насекомых. Приготовление раствора для опрыскивания достаточно простое: для этого нужно залить свежие листья и стебли чистотела горячей водой и дать настояться несколько часов. Полученным раствором можно обрабатывать растения, не опасаясь вреда для сельскохозяйственных культур», — сказал он.

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По словам эксперта, выращивание чистотела на даче не требует особых усилий. Это растение достаточно неприхотливо и способно расти в различных условиях. Предпочтение следует отдавать солнечным или полузатененным участкам с рыхлой, хорошо дренированной почвой.

«Чистотел может размножаться как семенами, так и вегетативным путем, благодаря чему его легко распространять по участку. Однако стоит помнить, что несмотря на все полезные свойства, чистотел является ядовитым растением и его употребление должно быть строго дозированным. Неправильное использование может привести к неприятным побочным эффектам, таким как тошнота, рвота, головокружение и даже поражение печени. Поэтому перед решением использовать чистотел в лечебных целях рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом в области фитотерапии», — заключил Чаплин.

9 июля врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал «Известиям», что иван-чай богат витаминами, флавоноидами, фитостеролами, железом, медью и марганцем. Отвары из иван-чая полезны для волос и кожи головы благодаря своему богатому химическому составу.

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