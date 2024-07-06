Лунный посевной календарь на июль 2024: график посадок по дням и фазам Луны

Садоводы и огородники используют лунный посевной календарь при посадке растений. При этом влияние разных фаз Луны на живые организмы было обнаружено еще в древние времена и считается актуальным в наши дни. Благодаря длительному наблюдению за земным спутником люди выявили наиболее благоприятные дни для разных видов садово-огородных работ. Какие работы рекомендуется проводить в июле 2024 года — разбирались «Известия».

Фазы Луны в июле 2024 года: график посадок

Лунный календарь посева и посадок представляет собой точное описание садово-огородных работ на каждый день. Эксперты сходятся во мнении, что такие календари использовались древнейшими земледельцами каменного века. В странах Азии придают особое значение мистическим силам различных фаз Луны.

Принято считать, что создали лунный календарь жители древней Месопотамии — шумеры. Они первыми заметили закономерность, с которой на небе появляется Луна в разных своих фазах, а также влияние этих периодов на природу. Принцип составления посевного календаря опирается на лунные фазы: новолуние, полнолуние, убывающую и растущую Луну. При этом лунный месяц короче солнечного и насчитывает 29,5 дня — период между двумя новолуниями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С точки зрения науки естественный спутник Земли действительно оказывает влияние на те или иные процессы. Так, некоторые растения и бактерии вступают в этап развития только при определенных фазах Луны. Например, для определенных растений необходим исключительно лунный свет для начала фотосинтеза. Лунные фазы также оказывают свое влияние на геомагнитное возмущение Земли и на метаболизм живых существ.

Благодаря лунному посевному календарю садоводы и огородники получают точное и подробное описание работ на каждый календарный день. Однако следует помнить, что лунный посевной календарь не может гарантировать хороший урожай — отличный результат складывается из множества других факторов.

Самое неподходящее время для посадки растительных культур — новолуние, самое благоприятное — растущая Луна. В этой фазу земной спутник способствует росту крепкой корневой системы и росту. Агрономы не рекомендуют заниматься пересадкой культур и во время полнолуния: в это время следует отдать предпочтение прополке и рыхлению. Во время фазы убывающей Луны эксперты рекомендуют приступать к посеву и пересадке любых культур.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В июле 2024 года фазы Луны будут сменяться следующим образом:

— убывающая Луна (1–5 июля);

— новолуние (6 июля);

— растущая Луна (7–20 июля);

— полнолуние (21 июля);

— убывающая Луна (22–31 июля);

В июле уже собран урожай с первых посевов и подзимних грядок. В середине месяца отходит черешня, поспевает малина, в некоторых регионах страны начинается (а в некоторых — уже заканчивается) сбор клубники, а ближе к августу появляются первые яблоки, виноград и отдельные сорта дынь.

Самый простой вариант заполнения пустых грядок в середине жаркого лета — это посеять на освободившемся участке свежую зелень. В июле еще можно посадить редис, дайкон, огурцы, кукурузу, а также бобовые, спаржевую фасоль, раннюю капусту. А шпинат, лук, латук, кресс-салат, руколу и другие салатные овощи и вовсе сажают каждые две недели, чтобы всегда иметь свежую зелень на столе.

Когда сажать в июле 2024 года и собирать урожай

В первые дни убывающей Луны 1–2 июля эксперты рекомендуют сажать корнеплоды и заниматься посевом капусты всех видов (брокколи, цветная, пекинская), сельдерея, корневой петрушки, шпината. В начале месяца также следует удобрить посевы. В эти дни цветоводам рекомендуется сажать многолетние, луковичные и корневищные культуры. Садоводам следует заняться стрижкой газонов, кустарников и деревьев. 1 и 2 июля не следует пересаживать растения и рыхлить корни.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Когда убывающая Луна пройдет под знаком Близнецов 3–4 июля, огородникам следует приступить к уборке раннего картофеля и корнеплодов, дни являются неблагоприятными для пересадки, полива и подкормки.

В июле новолуние пройдет с 5-го по 7-е число, и в этот период рекомендуется отложить на потом все садово-огородные работы. Земной спутник переходит в растущую фазу 8–9 июля, в это время садоводы и огородники могут заняться борьбой с вредителями и лечением растений. В эти дни не следует заниматься поливом и подкормкой.

Растущая Луна 10 и 11 июля переходит в знак Девы, эти дни являются благоприятными для пересадки и деления многолетних растений. Садоводам следует заняться посевом сидератов и газонных трав. Благоприятное время для обрезки деревьев и кустарников. В это время нельзя замачивать семена.

12–14 июля 2024 года Луна окажет благоприятное влияние на поливы и подкормку растений. В эти дни также рекомендуется заняться подготовкой грядок для малины и земляники. 15 и 16 июля садоводам и огородникам не рекомендуется заниматься делением клубней, обрезкой и пасынковением растений. 17–19 июля огородники могут приступить к посеву редиса, заняться уборкой картофеля и корнеплодов, в эти дни нельзя поливать и обрезать ветви деревьев.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Лунный календарь садоводов, огородников, цветоводов не рекомендует работать с растениями в полнолуние 21 июля. Не рекомендуется сеять, сажать и пересаживать растения, замачивать семена, заниматься обрезкой, подкармливать.

22 и 23 июля Луна вступает в убывающую фазу, в это время огородник рыхлят почву, пропалывают грядки и обрабатывают растения от вредителей. Нельзя заниматься посевом, посадкой, поливом и подкормкой. 24 и 25 июля запрещено обрабатывать растения химическими препаратами, в эти дни следует провести умеренные поливы и подкормку растений.

Убывающая Луна 26 и 27 июля будет находиться под знаком Овна — он является малоплодородным. Поэтому рекомендуется уделить время борьбе с сорняками и вредителями. В следующйе дни, 28 и 29 июля, огородники могут заняться посевом капусты, петрушки и сельдерея, в эти дни не следует работать с корневой системой растений.