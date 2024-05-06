Хижина дяди снова: за сколько реально снять дачу или старый домик этим летом

Ведущие агрегаторы и агентства недвижимости России по просьбе «Известий» исследовали рынок аренды в теплый сезон 2024 года. Они проанализировали, где выгоднее всего снять дачный дом, а также любые другие возможные варианты загородного отдыха, в том числе бытовки, модули и кунги. По расчетам «Миэль», в ЦФО потенциальные арендаторы рассматривают сейчас самые разные объекты: есть спрос на дешевые дома в диапазоне 30–50 тыс. рублей в месяц, активный спрос на средний ценовой сегмент — 100–150 тыс. рублей, есть интерес к дорогим домам стоимостью выше 500 тыс. рублей в месяц. Платежеспособные арендаторы любят выбирать сотки для отдыха поближе к водоемам. Подробности — в материале «Известий».

Предложение дач

По оценкам «Авито Недвижимости» (сделаны специально для «Известий»), по итогам середины нынешнего апреля перед летним сезоном в Московской области предлагается около 4,5 тыс. вариантов загородных объектов для долгосрочной аренды (дома, дачи, коттеджи и таунхаусы). В сравнении с тем же периодом прошлого года их количество сократилось на 21%. Спрос на такие объекты (количество контактов с объявлениями на платформе) немного увеличился — на 1%. Средняя ставка аренды за этот период выросла с 70 тыс. до 80 тыс. рублей. Предложение дач насчитывает более 660 вариантов (–18,3% за год), интерес к ним ослаб на 4,3% в годовом выражении, а средняя ставка найма повысилась с 35 тыс. до 40 тыс. рублей.

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Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев рассказал, что сейчас среди самых недорогих локаций Подмосковья для аренды дач на лето можно выделить Домодедово (в среднем 25 тыс. рублей в месяц), Истру (29,5 тыс.), Волоколамск (30 тыс.), Глебовский (30 тыс.) и поселок имени Воровского (35 тыс.).

Далее среди субъектов ЦФО по численности населения идет Воронежская область, где для долгосрочной аренды предлагается около 40 дач. Спрос на такие объекты повысился на 22,5% за год, а средняя ставка найма заметно ниже, чем в Подмосковье, — 15 тыс. рублей. Больше всего дач для долгосрочной аренды можно найти в Борисоглебске.

В Тульской области, еще одном лидере по численности населения в ЦФО, для долгосрочной аренды предлагается два десятка дач, в основном в самой Туле и поселке Заокском. За год спрос на дачи в Тульской области повысился на 41,4%, а средняя ставка найма — с 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Столько же вариантов во Владимирской области. Здесь спрос на долгосрочную аренду дач за год сократился на 24,3%, а средняя ставка найма увеличилась с 20 тыс. до 30 тыс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Ленобласти потенциальные наниматели могут выбирать более чем из 240 вариантов, больше всего дач в Санкт-Петербурге, Сосново и Васкелово. Интерес к таким объектам за год увеличился на 28,7%, а средняя цена осталась такой же — 40 тыс. рублей. Самые доступные варианты можно найти в Вырицах (30 тыс. рублей в месяц) и Васкелово (35 тыс.).

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отмечает, что на стоимость аренды загородных домов в этом году будет действовать несколько факторов: увеличение объема предложения (в том числе связанное с усиленным строительством таких объектов и обновлением рекордов по вводу ИЖС), увеличение спроса в связи с ростом комфортных и качественных домов, повышение средней цены из-за смещения структуры предложения домов в сторону новых объектов.

Вероятно, средняя цена аренды дачи будет расти по сравнению с любым прошлым годом, однако сравнительно недорогие дома с рынка не исчезнут и будут предложены в том же объеме. При этом более требовательная аудитория сможет найти всё больше подходящих предложений, чем годами ранее.

Что «подешевше»

Рынок аренды дач в ЦФО наиболее развит в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга. В региональных центрах такая практика куда менее распространена, и объявлений по долгосрочной или сезонной аренде домов немного, рассказывают аналитики из «Яндекс Недвижимости». Кейсы с арендой бытовок, модулей и большая часть вариантов со старыми дачными домиками, как правило, не попадают на интернет-сервисы. Если есть потребность найти именно такое жилье, то эффективнее не мониторить сайты, а отправиться в одно из крупных СНТ и пообщаться с их администрацией или охраной.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

По словам Евгения Белокурова, снять полноценный дом/коттедж (с водоснабжением, канализацией, отоплением) в Подмосковье весной 2024 года стоит примерно 120 тыс. рублей в месяц (это именно средняя ставка долгосрочной аренды). За год показатель увеличился на 17%. Одна из причин — снижение числа свободных домов. Сейчас в активной экспозиции находится 1,3 тыс. лотов, год назад их было примерно 2 тыс.

Потенциальный спрос на этот формат недвижимости по итогам I квартала 2024 года на 11% уступает показателям прошлого года, оценивает эксперт. За год ставки аренды стали чуть выше, а выбор чуть беднее — отсюда и меньшая активность аудитории.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Что касается того, где и какой вид жилья выгоднее снимать, то здесь, по мнению аналитика, необходимо отталкиваться от нужд и состава семьи. Если предстоит регулярно ездить в город на работу, выбирайте варианты с хорошей транспортной доступностью: электрички, МЦД, крупные шоссе. Если в планах только летний отдых от большого города, сверяйтесь с зоной покрытия доставками продуктов, маркетплейсов и аптек. Медицина всегда должна быть доступна: в населенном пункте поблизости должна быть круглосуточная аптека и медицинская помощь. Если планируете работать удаленно, выбирайте локации со стабильной связью и интернетом.

Не доверяйте незнакомцам

Подбирать домик на лето нужно начинать заранее, советуют в агентствах. Первые звонки начали раздаваться еще в феврале. Похоже, что предстоящий летний сезон будет активнее прошлогоднего, допускает руководитель департамента аренды «Миэль» Мария Жукова.

Она по просьбе «Известий» сформулировала несколько универсальных советов. Первым делом следует убедиться, что дачу сдает ее реальный собственник или лицо, имеющее на это право. Поэтому обязательно нужно попросить показать оригиналы документов на право собственности, паспорт и доверенность (нотариальную), если дом сдается не хозяином.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Затем стоит очень внимательно изучить, насколько объявление соответствует реальности. Иначе может получиться ситуация, когда заявленные «лес рядом» или «озеро в шаговой доступности» оказываются в 10 км езды на машине.

Мария Жукова привела поучительный рассказ от клиента: мужчина пробовал снимать дачу самостоятельно, а собственник несколько раз переносил показ по надуманным причинам. В итоге выяснилось, что он ждал, когда ветер будет дуть в определенном направлении: рядом был мусорный полигон, который источал ужасный запах.

Самое главное, предупреждают эксперты, — подписать договор, где изложены все нюансы:

• платежи: за что платит собственник, за что арендатор;

• обязательно сделать опись вещей в доме и строений на участке, иначе возможны неприятные сюрпризы в виде обвинения в краже какой-нибудь лестницы или тачки.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В «Авито Недвижимости» рекомендуют: чтобы обезопасить себя при аренде дачи на лето, перед заключением договора нужно внимательно осмотреть объект — проверить сантехнику, батареи, окна, выключатели, розетки, бытовую технику. Также стоит проверить документы арендодателя: паспорт и выписку из ЕГРН или свидетельство о регистрации права собственности.

Все договоренности, включая размер ежемесячной платы и условия по освобождению объекта, следует зафиксировать в документе. Вместе с ним специалисты рекомендуют подписать акт приема-передачи имущества.

Также при поиске жилья в интернете следует отдавать предпочтение крупным платформам, которые развивают технологии защиты сделок. Не переходите в сторонние каналы связи и не переводите предоплату.