Ключ и ставка: арендное жилье в крупных городах подорожало на 25%

Арендное жилье в крупных городах за год подорожало на четверть, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. Основные причины — недостаточное количество предложений и рост ипотечных ставок на вторичку. Кроме того, люди активно покупали новостройки на этапе строительства, поэтому дожидаются окончания стройки в арендованном жилье, полагают эксперты.

Почему растут цены на арендное жилье

Цены на арендное жилье в крупных городах России продолжают расти. За последний год ставки поднялись в среднем на 25%, рассказали «Известиям» эксперты рынка недвижимости.

— В части крупных городов рост средней ставки аренды самых популярных однушек превысил 25%, аналогичная ситуация со стоимостью съема двухкомнатных квартир, — рассказала директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По ее данным, значительнее всего по сравнению с прошлым годом ставки на однокомнатные квартиры выросли в Нижнем Новгороде (+28%), Челябинске (+26,4%), Тюмени (+22,7%), Волгограде (+21,3%) и Ростове-на-Дону (+17,6%). В Москве показатель увеличился на 14%, в Санкт-Петербурге — на 13% , добавила она.

— Причин для это много, в том числе общая экономическая ситуация. Для многих арендодателей сдача квартир является едва ли не единственным доходом, соответственно, они и поднимают цены, — полагает член генсовета общественной организации «Деловая Россия», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

Как отметила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова, спрос на арендное жилье растет из-за снижения доступности ипотеки. Кроме того, арендодатели поднимают ставки из-за роста расходов.

Тенденция обусловлена высоким размером ключевой ставки Центробанка: в таких условиях выгоднее брать квартиру в аренду и ждать, когда этот показатель, а вслед за ним и проценты по ипотеке снизятся, что люди в последнее время и делают, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Основной причиной столь резкого роста ставок аренды стал дефицит доступного предложения, в том числе из-за большой активностью по покупке новостроек на этапе строительства — россияне продали свое жилье, купили новостройку и вынуждены снимать квартиру, — рассказала Ольга Павлинова.

Как пояснила управляющий партнер bnMAP.pro, основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова, аренда быстрее всего реагирует на любые рыночные изменения — этот рынок более гибкий, чем купля-продажа квартир.

В этом году не было традиционного летнего затишья и осеннего оживления, горячий сезон начался уже в начале лета, сказала она. Быстро сокращалось предложение. В том числе потому что часть предложения была снята: вернулись собственники из-за границы, они перестали сдавать свои квартиры. По ее словам, в конце лета и осенью повлияло на предложение и то, что некоторые собственники решили продать объекты, а не сдавать их.

Как отметил президент ГК «Основа» Александр Ручьев, аренда в принципе может стать одним из инструментов решения квартирного вопроса.

— Для этого, как мы неоднократно предлагали, необходимо создать государственный фонд жилья для социального найма. Это позволит дать людям качественное арендное жилье на прозрачных условиях, а также загрузить строительную отрасль и сдержать рост стоимости жилья на первичном рынке, — сказал девелопер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как будут менять цены в дальнейшем

Пока арендаторы в мегаполисах готовы платить за аренду большую сумму, чем средний размер ипотечного платежа, отметил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. По его мнению, это происходит из-за невозможности накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Но если собственник очевидно завышает цену на жилье, лучше не идти у него на поводу, и подыскать вариант дешевле, полагает эксперт.

— Впрочем, так или иначе рост ставок ограничен платежеспособностью населения, — сказал член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Праймкей» Олег Малахов. — Лимит уже почти исчерпан, и дальнейшее повышение ставки возможно лишь в пределах 10%. К тому же с учетом рекордных объемов строительства нового жилья предложение аренды будет только расти. Поэтому рост арендных ставок должен остановиться.

По мнению Яны Глазуновой, в январе рост цен несколько замедлится, однако в феврале-марте можно ожидать дальнейшего роста ставок в пределах инфляции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В новогодние каникулы люди, как правило, не ищут арендное жилье, согласна исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева. Высокий сезон начинается в конце марта — начале апреля, когда уже будущие студенты или родители будущих студентов начинают рассматривать возможность аренды жилья в крупных городах. Поэтому, скорее всего, именно в тот период начнется новый виток спроса на малоформатные лоты и рост ставок по ним, полагает эксперт.

До конца года средние ставки аренды могут вырасти еще на 1–2%, в начале следующего года ставки аренды замедлят рост, однако нельзя исключать, что до весны они могут еще вырасти, спрогнозировала и Ольга Павлинова.