 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
США девять раз нарушили воздушное пространство Сирии
Мир
Белый дом заявил об остатке $1 млрд для пополнения собственных арсеналов США
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Мир
Зеленский поговорил с выступившим против вступления Украины в ЕС Орбаном
Мир
Премьер Эстонии заявила о сложностях с сохранением единства ЕС
Мир
Милей назвал ситуацию в экономике Аргентины критической и предрек ее ухудшение
Мир
MWM сообщил о вербовке ВСУ иностранных наемников из-за больших потерь
Мир
В Египте на выборах президента проголосовали уже 5 млн человек
Мир
Блинкен выступил против прекращения огня в Газе
Мир
Производитель боеприпасов предупредил о глобальном дефиците пороха
Мир
Лидер немецкой оппозиции призвал украинских беженцев идти работать
Общество
Иосиф Пригожин попал в больницу
Спорт
Гукасян заявил о полноценной подготовке к предстоящему бою с Рамиресом
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело после нападения собаки на ребенка в Новой Москве
Экономика
СМИ узнали о возобновлении Нидерландами закупки СПГ у России после летнего перерыва
/

Ключ и ставка: арендное жилье в крупных городах подорожало на 25%

Почему это произошло и как будут меняться цены в дальнейшем
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арендное жилье в крупных городах за год подорожало на четверть, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. Основные причины — недостаточное количество предложений и рост ипотечных ставок на вторичку. Кроме того, люди активно покупали новостройки на этапе строительства, поэтому дожидаются окончания стройки в арендованном жилье, полагают эксперты.

Почему растут цены на арендное жилье

Цены на арендное жилье в крупных городах России продолжают расти. За последний год ставки поднялись в среднем на 25%, рассказали «Известиям» эксперты рынка недвижимости.

— В части крупных городов рост средней ставки аренды самых популярных однушек превысил 25%, аналогичная ситуация со стоимостью съема двухкомнатных квартир, — рассказала директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

квартира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По ее данным, значительнее всего по сравнению с прошлым годом ставки на однокомнатные квартиры выросли в Нижнем Новгороде (+28%), Челябинске (+26,4%), Тюмени (+22,7%), Волгограде (+21,3%) и Ростове-на-Дону (+17,6%). В Москве показатель увеличился на 14%, в Санкт-Петербурге — на 13%, добавила она.

— Причин для это много, в том числе общая экономическая ситуация. Для многих арендодателей сдача квартир является едва ли не единственным доходом, соответственно, они и поднимают цены, — полагает член генсовета общественной организации «Деловая Россия», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

Житие мое: в России зафиксирован рекордный рост цен на аренду жилья
Каковы могут быть возможные последствия для рынка и населения

Как отметила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова, спрос на арендное жилье растет из-за снижения доступности ипотеки. Кроме того, арендодатели поднимают ставки из-за роста расходов.

Тенденция обусловлена высоким размером ключевой ставки Центробанка: в таких условиях выгоднее брать квартиру в аренду и ждать, когда этот показатель, а вслед за ним и проценты по ипотеке снизятся, что люди в последнее время и делают, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Основной причиной столь резкого роста ставок аренды стал дефицит доступного предложения, в том числе из-за большой активностью по покупке новостроек на этапе строительства — россияне продали свое жилье, купили новостройку и вынуждены снимать квартиру, — рассказала Ольга Павлинова.

Как пояснила управляющий партнер bnMAP.pro, основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова, аренда быстрее всего реагирует на любые рыночные изменения — этот рынок более гибкий, чем купля-продажа квартир.

В этом году не было традиционного летнего затишья и осеннего оживления, горячий сезон начался уже в начале лета, сказала она. Быстро сокращалось предложение. В том числе потому что часть предложения была снята: вернулись собственники из-за границы, они перестали сдавать свои квартиры. По ее словам, в конце лета и осенью повлияло на предложение и то, что некоторые собственники решили продать объекты, а не сдавать их.

Как отметил президент ГК «Основа» Александр Ручьев, аренда в принципе может стать одним из инструментов решения квартирного вопроса.

— Для этого, как мы неоднократно предлагали, необходимо создать государственный фонд жилья для социального найма. Это позволит дать людям качественное арендное жилье на прозрачных условиях, а также загрузить строительную отрасль и сдержать рост стоимости жилья на первичном рынке, — сказал девелопер.

новостройка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как будут менять цены в дальнейшем

Пока арендаторы в мегаполисах готовы платить за аренду большую сумму, чем средний размер ипотечного платежа, отметил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. По его мнению, это происходит из-за невозможности накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Но если собственник очевидно завышает цену на жилье, лучше не идти у него на поводу, и подыскать вариант дешевле, полагает эксперт.

Съемный метод: на рынке аренды возник острый дефицит квартир
С чем это связано и как отражается на их стоимости

— Впрочем, так или иначе рост ставок ограничен платежеспособностью населения, — сказал член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Праймкей» Олег Малахов. — Лимит уже почти исчерпан, и дальнейшее повышение ставки возможно лишь в пределах 10%. К тому же с учетом рекордных объемов строительства нового жилья предложение аренды будет только расти. Поэтому рост арендных ставок должен остановиться.

По мнению Яны Глазуновой, в январе рост цен несколько замедлится, однако в феврале-марте можно ожидать дальнейшего роста ставок в пределах инфляции.

аренда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В новогодние каникулы люди, как правило, не ищут арендное жилье, согласна исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева. Высокий сезон начинается в конце марта — начале апреля, когда уже будущие студенты или родители будущих студентов начинают рассматривать возможность аренды жилья в крупных городах. Поэтому, скорее всего, именно в тот период начнется новый виток спроса на малоформатные лоты и рост ставок по ним, полагает эксперт.

Cнимают последнее: в России подорожала аренда квартир
С чем связаны изменения цен

До конца года средние ставки аренды могут вырасти еще на 1–2%, в начале следующего года ставки аренды замедлят рост, однако нельзя исключать, что до весны они могут еще вырасти, спрогнозировала и Ольга Павлинова.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир