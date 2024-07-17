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К побережью Крыма прибило гигантские скопления медузы-корнерота

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Крупные скопления медузы-корнерота прибило к западному побережью Крыма. Об этом 17 июля сообщил ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Борис Аннинский.

«Гигантские скопления крупных медуз, по поступающей информации, прибило ветром к западному побережью Крыма, особенно у Тарханкута. Это может быть вызвано, прежде всего, сильными северо-западными ветрами и прибрежными циркуляционными течениями», — рассказал Аннинский «РИА Новости».

По его словам, появление медуз в таком количестве может быть связано с ростом их популяции или с особенностями погоды в июле. При этом такие скопления этих животных — аномальное явление, потому что для них не характерно сбиваться в стаи. В это время года корнероты весьма активны, и течения часто переносят их вдоль берега.

Биолог отметил, что причиной увеличения численности этих медуз могла стать большая популяция мелкого тепловодного планктона, которым они питаются. Кроме того, уменьшилось количество гребневика мнемиопсиса — похожего на медузу животного, которое конкурирует за пищу с корнеротами.

Медузы-корнероты живут в акваториях Черного, Азовского, Средиземного и Адриатического морей. Для человека они не представляют большой опасности, но, тем не менее, не рекомендуется плавать рядом с этими животными и трогать их. «Купол» этих медуз достигает до 35-40 см в диаметре.

Нашествие медуз в Крыму: корнероты могут быть опасны для человека
Купание с этими существами заканчивается болезненными ожогами и аллергической реакцией

Накануне, 16 июля, профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева рассказала «Известиям», что медузы-корнероты при прикосновении могут вызвать у человека обширные и болезненные ожоги. К смертельному исходу такие травмы вряд ли приведут, но важно помнить, что возможны индивидуальная непереносимость и аллергия, и из-за них возможны осложнения.

До этого, 5 июля, минздрав Московской области предупредил, что купание в необорудованных местах на реках и озерах чревато острым паразитарным заболеванием, которое вызывают церкарии — личинки плоских червей, которые живут на водоплавающих птицах, например, на утках. Симптомы заражения — нестерпимый зуд, покраснение кожи, сыпь и волдыри. В МЧС РФ по Москве добавили, что купание в неположенных местах и ночью может также привести к травмам и утоплению.

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