Профессор назвала опасным купание в море при большом количестве медуз
Судя по распространенным в социальных сетях фотографиям, в Черном море у берегов Крыма увеличилось количество медуз-корнеротов, в таких условиях купаться опасно. Об этом 16 июля рассказала профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева.
«Это, несомненно, корнероты. Корнерот — это опасная медуза, для человека опасная тоже», — отметила специалист в беседе с RT.
Темерева добавила, что человек может получить обширные и болезненные ожоги при соприкосновении с медузой данного вида.
Она допустила, что смертельными последствия вряд ли могут быть, но реальна индивидуальная непереносимость, усугубленная аллергией. По ее словам, из-за этой медузы можно получить ожоги — очень обширные и болезненные.
«Купаться нельзя», — заключила эксперт.
Как следует из фотографий, которые распространили отдыхающие в Крыму, прибрежье мыса Тарханкут на западе полуострова, заполонили медузы. Иногда на 1 кв. м поверхности моря приходится несколько десятков медуз.
Ранее, 5 июля, в пресс-службе Минздрава Московской области предупредили, что купание в реках и озерах, особенно в необорудованных местах, может привести к нестерпимому зуду, покраснению кожи, сыпи, пятнам и даже волдырям. Это симптомы острого паразитарного заболевания, которое вызывается церкариями — личинками плоских червей, живущих на водоплавающих птицах, чаще всего на утках.