В МЧС назвали главную причину ЧП с детьми на водоемах

Старший государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Александр Кажуров рассказал о главной причине ЧП с участием детей на водоемах.

В пресс-центре НСН во вторник, 9 июля, Кажуров заявил, что чаще всего жертвами несчастных случаев на воде становятся дети, за которыми плохо следили родители.

«Ребенок может пойти даже к какому-то пруду около дома и утонуть. Что касается пляжей, нужно смотреть внимательнее, не отвлекаться на гаджеты и телефоны», — подчеркнул Кажуров.

По его словам, пребывание ребенка в воде необходимо контролировать. Не следует допускать, чтобы дети ходили на пляж одни или купались в несанкционированных местах. Кроме того, нельзя купаться в темное время суток, поскольку ничего не видно, а «вода ошибок не прощает».

8 июля спасатели в Солнечногорске Московской области напомнили горожанам о правилах поведения на воде и подчеркнули, что детей без присмотра нельзя отпускать в воду, особенно в незнакомых местах — под мостами и у плотин, сообщает 360.ru.

С начала летнего купального сезона в июне на водоемах Московской области погибли 68 человек, восемь из которых — дети. За минувшие сутки на водоемах России погибли свыше 50 человек, пишет RT. С начала года на водных объектах погибли более 1,6 тыс. человек, в том числе 200 детей, сообщает агентство городских новостей «Москва». С начала лета на водных объектах России зарегистрировано 1056 смертей, из них 187 случаев гибели несовершеннолетних.

5 июля в пресс-службе Минздрава Московской области предупредили, что купание летом в реках и озерах, особенно в необорудованных местах, может привести к нестерпимому зуду, покраснению кожи, сыпи, пятнам и даже волдырям. Это острое паразитарное заболевание вызывается церкариями — личинками плоских червей, живущих на водоплавающих птицах, чаще всего на утках, отмечает РИАМО.