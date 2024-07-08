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В МЧС сообщили о гибели свыше 1 тыс. человек на воде с начала лета

МЧС: с начала лета на воде в РФ погибли более 1056 человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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С начала лета на водных объектах России зарегистрировано 1056 смертей, из них 187 — несовершеннолетние. Об этом 8 июля сообщили в МЧС России.

Согласно данным ведомства, тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах фиксируется в 41 регионе.

«При этом серьезную обеспокоенность вызывает резкий рост гибели детей», — отметили в МЧС России.

В большинстве случаев дети тонут, купаясь в необорудованных местах. В министерстве назвали критической ситуацию со смертностью на воде в Московской и Новосибирской областях. Основной пик гибели на воде приходится на выходные дни.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил властям принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на воде для того, чтобы снизить данную тенденцию. Сотрудники МЧС увеличат интенсивность патрулирований, включая места с дикими пляжами.

«По прогнозам синоптиков, на текущей неделе столбик термометра сохранит рекордные показатели в ряде регионов, стремясь к 40-градусной отметке. А значит, поток отдыхающих у водоемов по-прежнему будет велик, также сохранится высокий уровень пожарной опасности», — предупредили в МЧС.

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В этот же день сообщили, что за прошедшие сутки на водных объектах страны было зарегистрировано 52 смертей, семь из них — дети.

Ранее, 7 июля, в Иркутской области утонули трое подростков: девочка 12 лет и мальчик 14 лет утонули в реке Чуне, еще один подросток 2009 года рождения утонул в реке Зиме. Спасатели организовали поиск тел детей. Начаты доследственные проверки обстоятельств инцидентов.

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