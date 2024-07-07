Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине допустили крах энергосистемы страны зимой
Мир
Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Общество
Грозовые дожди и залповые ливни придут в Москву на следующей неделе
Мир
Сийярто посоветовал политикам ЕС «пристегнуть ремни» перед новыми визитами Орбана
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре 8 и 9 июля
Мир
СМИ сообщили о неготовности заявления НАТО о членстве Украины в альянсе
Мир
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Телефонные аферисты похитили у пенсионерки более 28 млн рублей
Мир
Welt сообщил о крайне тяжелом положении ВСУ на донецком направлении
Мир
На Украине берег пограничной реки Тисы оградили колючей проволокой
Мир
Явка во втором туре выборов в парламент Франции побила рекорд 43-летней давности
Мир
Лавров исключил возможность обстрела территории РФ ракетами ВСУ без помощи США
Мир
Скончался заразившийся поедающей мозг амебой израильтянин
Политика
Ушаков затруднился назвать сроки восстановления отношений России и Европы
Армия
ВС России взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР
Происшествия
Силы ПВО сбили пять ракет HIMARS над Мелитополем

Трое подростков утонули в Иркутской области

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области в воскресенье, 7 июля, утонули трое подростков: девочка 12 лет и мальчик 14 лет утонули в реке Чуна, еще один подросток 2009 года рождения утонул в реке Зиме. Об этом говорится в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

«В Чунском районе в поселке Веселый на реке Чуне в районе моста утонули двое несовершеннолетних. Местные жители пытались найти в воде 12-летнюю девочку и 14-летнего мальчика, но безрезультатно», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, девочка начала тонуть и мальчик попытался ее спасти. В итоге погибли оба ребенка. Спасатели организовали поиск тел детей.

В городе Зиме в одноименной реке утонул подросток 2009 года рождения.

«Мальчик вошел в воду, поскользнулся, и течением его унесло. Очевидцам спасти подростка не удалось», — добавили в СК.

Начаты доследственные проверки обстоятельств инцидентов.

Одной ложкой: в Пермском крае сбежавшего подростка нашли погибшим
Тело юноши обнаружили в реке на глубине трех метров, он не умел плавать

Ранее в воскресенье в МЧС сообщили, что за прошедшие сутки зарегистрировано 49 смертей на водных объектах. Несовершеннолетние погибли в том числе во время купания в Оренбургской области (девочка 14 лет), Удмуртской Республике (мальчик 17 лет) и Республике Башкортостан (мальчик 16 лет).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024