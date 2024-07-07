Трое подростков утонули в Иркутской области

В Иркутской области в воскресенье, 7 июля, утонули трое подростков: девочка 12 лет и мальчик 14 лет утонули в реке Чуна, еще один подросток 2009 года рождения утонул в реке Зиме. Об этом говорится в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

«В Чунском районе в поселке Веселый на реке Чуне в районе моста утонули двое несовершеннолетних. Местные жители пытались найти в воде 12-летнюю девочку и 14-летнего мальчика, но безрезультатно», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, девочка начала тонуть и мальчик попытался ее спасти. В итоге погибли оба ребенка. Спасатели организовали поиск тел детей.

В городе Зиме в одноименной реке утонул подросток 2009 года рождения.

«Мальчик вошел в воду, поскользнулся, и течением его унесло. Очевидцам спасти подростка не удалось», — добавили в СК.

Начаты доследственные проверки обстоятельств инцидентов.

Ранее в воскресенье в МЧС сообщили, что за прошедшие сутки зарегистрировано 49 смертей на водных объектах. Несовершеннолетние погибли в том числе во время купания в Оренбургской области (девочка 14 лет), Удмуртской Республике (мальчик 17 лет) и Республике Башкортостан (мальчик 16 лет).