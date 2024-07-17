Нашествие медуз в Крыму: корнероты могут быть опасны для человека
В западной части Черного моря, в районе мыса Тарханкут в Крыму, началось нашествие опасных для человека медуз. Соприкосновение с ними может привести к болезненным ожогам, а у некоторых людей — вызвать сильную аллергическую реакцию. Из-за этого купание в море несет в себе большие риски. Подробнее о нашествии медуз-корнеротов в Крыму, а также о том, как избежать контакта с ними и что делать в случае укуса, — в материале «Известий».
Медузы-корнероты на побережье Черного моря в Крыму: где находятся, почему приплыли
Середина июля для отдыхающих в Крыму неожиданно обернулась запретом купаться в море из-за нашествия опасных медуз-корнеротов. В интернете распространились видео, запечатлевшие полчища больших медуз в воде. Сообщается, что их вторжение наблюдали жители и туристы курортов Сакского района, Евпатории и мыса Тарханкут. Предположительно, причиной их локального скопления стала ветреная погода, которая наблюдалась в Крыму в последние дни. Обычно эти медузы распространяются более равномерно вдоль побережья.
Медуз-корнеротов сложно спутать с другими видами: для них характерен крупный колпак, максимальный размер которого обычно достигает 35–40 см в диаметре. Под этим куполом можно заметить отростки, которые напоминают корешки, — именно они служат подобием пищевода у медуз. Из-за этой особенности медузы и получили название корнеротов. Обитают они обычно массово, однако поодиночке могут вырастать и до более крупных размеров. Таким образом, медузы-корнероты являются самыми крупными на побережьях Южной Европы.
Обитает этот вид в акватории Черного, Азовского, Средиземного и Адриатического морей. Цвет медуз обычно имеет голубоватые оттенки, но может быть и фиолетовым.
Обитают медузы-корнероты на глубине, но в период размножения подходят ближе к берегу. Поэтому данное нашествие не является исключением или чем-то новым. Медуз вблизи к берегу можно увидеть ежегодно.
Однако в 2024 году это произошло раньше обычного из-за аномально теплой погоды: в прошлые годы вода прогревалась до необходимых значений ближе к августу. Именно из-за этого уже в середине июля туристы и местные жители заметили множество медуз, приплывших к берегу для размножения.
Чем опасны корнероты: что будет, если ужалит медуза
Для охоты у медуз-корнеротов есть стрекательные клетки, которые обездвиживают жертву. Для человека же контакт с медузой не смертелен, но всё равно может быть неприятен.
Опасность представляют именно «корни» под шапкой медузы: при контакте они оставляют обширные и очень болезненные ожоги на коже. И хотя медуз люди не интересуют, приближение человека они могут расценить как опасность и начать защищаться. Кроме того, у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость, а из-за укуса — развиться сильная аллергическая реакция.
В момент укуса человек почувствует жгучую и пульсирующую боль, а через некоторое время возможно появление и других симптомов, среди которых:
— тошнота;
— рвота;
— головная боль или боль в животе;
— слабость, сонливость.
Схема действий при укусе любой медузы всегда одинаков. Если она все-таки ужалила, стоит незамедлительно выйти из воды и не трогать пораженное место. Его следует промыть солевым раствором или же морской водой, также подойдет сок лимона/лайма. А вот промывание пресной водой лишь усилит болевое действие. При помощи пинцета необходимо убрать остатки щупалец. Если боль не проходит, следует приложить к месту ожога лед, обернув его в тонкую ткань. Для выведения яда из организма необходимо пить больше воды.
Если же яд попал в глаза, нужно промыть их физраствором и обратиться к офтальмологу.
Не стоит также забывать, что прикасаться к месту укуса голыми руками, а затем к глазам или носу запрещено, чтобы не разнести яд. Нельзя также тереть и чесать пораженную кожу.
Некоторые люди хуже переносят укусы медуз, поэтому при наличии аллергии необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Его стоит посетить, если замечены следующие симптомы:
— судороги;
— боль в груди;
— рвота;
— головокружение;
— обморок;
— сильный отек пораженного места.
Для избегания контакта с медузами нельзя купаться в воде, если они были замечены где-то рядом; заплывать далеко; заходить в воду после шторма.