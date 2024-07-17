Нашествие медуз в Крыму: корнероты могут быть опасны для человека

В западной части Черного моря, в районе мыса Тарханкут в Крыму, началось нашествие опасных для человека медуз. Соприкосновение с ними может привести к болезненным ожогам, а у некоторых людей — вызвать сильную аллергическую реакцию. Из-за этого купание в море несет в себе большие риски. Подробнее о нашествии медуз-корнеротов в Крыму, а также о том, как избежать контакта с ними и что делать в случае укуса, — в материале «Известий».

Медузы-корнероты на побережье Черного моря в Крыму: где находятся, почему приплыли

Середина июля для отдыхающих в Крыму неожиданно обернулась запретом купаться в море из-за нашествия опасных медуз-корнеротов. В интернете распространились видео, запечатлевшие полчища больших медуз в воде. Сообщается, что их вторжение наблюдали жители и туристы курортов Сакского района, Евпатории и мыса Тарханкут. Предположительно, причиной их локального скопления стала ветреная погода, которая наблюдалась в Крыму в последние дни. Обычно эти медузы распространяются более равномерно вдоль побережья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Медуз-корнеротов сложно спутать с другими видами: для них характерен крупный колпак, максимальный размер которого обычно достигает 35–40 см в диаметре. Под этим куполом можно заметить отростки, которые напоминают корешки, — именно они служат подобием пищевода у медуз. Из-за этой особенности медузы и получили название корнеротов. Обитают они обычно массово, однако поодиночке могут вырастать и до более крупных размеров. Таким образом, медузы-корнероты являются самыми крупными на побережьях Южной Европы.

Обитает этот вид в акватории Черного, Азовского, Средиземного и Адриатического морей. Цвет медуз обычно имеет голубоватые оттенки, но может быть и фиолетовым.

Обитают медузы-корнероты на глубине, но в период размножения подходят ближе к берегу. Поэтому данное нашествие не является исключением или чем-то новым. Медуз вблизи к берегу можно увидеть ежегодно.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Однако в 2024 году это произошло раньше обычного из-за аномально теплой погоды: в прошлые годы вода прогревалась до необходимых значений ближе к августу. Именно из-за этого уже в середине июля туристы и местные жители заметили множество медуз, приплывших к берегу для размножения.

Профессор назвала опасным купание в море при большом количестве медуз

Чем опасны корнероты: что будет, если ужалит медуза

Для охоты у медуз-корнеротов есть стрекательные клетки, которые обездвиживают жертву. Для человека же контакт с медузой не смертелен, но всё равно может быть неприятен.

Опасность представляют именно «корни» под шапкой медузы: при контакте они оставляют обширные и очень болезненные ожоги на коже. И хотя медуз люди не интересуют, приближение человека они могут расценить как опасность и начать защищаться. Кроме того, у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость, а из-за укуса — развиться сильная аллергическая реакция.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В момент укуса человек почувствует жгучую и пульсирующую боль, а через некоторое время возможно появление и других симптомов, среди которых:

— тошнота;

— рвота;

— головная боль или боль в животе;

— слабость, сонливость.

Схема действий при укусе любой медузы всегда одинаков. Если она все-таки ужалила, стоит незамедлительно выйти из воды и не трогать пораженное место. Его следует промыть солевым раствором или же морской водой, также подойдет сок лимона/лайма. А вот промывание пресной водой лишь усилит болевое действие. При помощи пинцета необходимо убрать остатки щупалец. Если боль не проходит, следует приложить к месту ожога лед, обернув его в тонкую ткань. Для выведения яда из организма необходимо пить больше воды.

Если же яд попал в глаза, нужно промыть их физраствором и обратиться к офтальмологу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Не стоит также забывать, что прикасаться к месту укуса голыми руками, а затем к глазам или носу запрещено, чтобы не разнести яд. Нельзя также тереть и чесать пораженную кожу.

Некоторые люди хуже переносят укусы медуз, поэтому при наличии аллергии необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Его стоит посетить, если замечены следующие симптомы:

— судороги;

— боль в груди;

— рвота;

— головокружение;

— обморок;

— сильный отек пораженного места.