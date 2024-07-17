В Кремле заявили об отсутствии планов у Путина поздравлять Меркель с юбилеем
Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель с юбилеем. Об этом 17 июля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Насколько я знаю, каких-либо планов на этот счет нет», — прокомментировал Песков.
Как добавил пресс-секретарь президента РФ, на протяжении последних лет между Путиным и Меркель «никакого общения не было».
17 июля Ангеле Меркель исполнилось 70 лет. Она занимала должность федерального канцлера Германии с 22 ноября 2005-го по 8 декабря 2021 года.
Последняя встреча Путина и Меркель состоялась в августе 2021 года. Меркель посетила РФ с рабочим визитом, в рамках «прощального турне».