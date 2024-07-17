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В мессенджере WhatsApp появилась вкладка «Избранное» для чатов и звонков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В мессенджере WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ) появилась вкладка «Избранное» для чатов и звонков. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба интернет-платформы.

«С сегодняшнего дня вы сможете мгновенно находить наиболее значимые контакты и группы на вкладке «Звонки» и в фильтрах чатов», — говорится в релизе.

Уточняется, что избранное будет одинаково показываться в списках чатов и звонков. Внедрение функции началось в среду, разработчики обещают открыть к ней доступ для всех пользователей к концу недели.

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Ранее, 9 июля, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов допустил вероятность блокировки WhatsApp. По его словам, на серверах мессенджера хранится значительное количество документов и чувствительных переписок, что означает серьезную угрозу с точки зрения безопасности государства.

Затем 12 июля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщий, что решений о блокировке мессенджера WhatsApp в России нет, в исключительных случаях его работу замедляют лишь в отдельных регионах.

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