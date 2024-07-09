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Депутат ГД оценил вероятность блокировки WhatsApp в России

Депутат Свинцов не исключил блокировку WhatsApp в России
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aloisio Mauricio
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Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов допустил вероятность блокировки мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) в России.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 9 июля, парламентарий отметил, что блокировка может произойти на фоне сообщений о нарушении платформой российского законодательства.

По словам Свинцова, на серверах мессенджера «неизвестно где» хранится огромное количество документов и чувствительных переписок.

«С точки зрения безопасности государства в целом, конечно, WhatsApp приносит серьезную угрозу, и огромный объем информации, который сегодня доступен западным спецслужбам, как раз вращается внутри этого мессенджера», — отметил парламентарий.

По его словам, эту информацию анализируют западные спецслужбы, и она может казаться малозначительной, хотя «это очень серьезно». По его мнению, власти могут принять решение о блокировки мессенджера в России.

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8 июля стало известно, что профильные ведомства замедляют работу WhatsApp в Дагестане. Решение связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств, а не с внутренними проблемами, уточняет сайт aif.ru. Отмечается, что администрация мессенджера игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, пишет сайт kp.ru. Пользователи WhatsApp в Дагестане отмечают, что мессенджер работает с перебоями примерно с 13:00 мск 7 июля, сообщает RT.

Ранее, 7 июля, владелец социальной сети X (бывш. Twitter) американский миллиардер Илон Маск заявил, что мессенджер WhatsApp не является безопасным, несмотря на утверждения о надежном сквозном шифровании информации. Бизнесмена заинтересовал комментарий в обсуждении безопасности мессенджера, что вопреки обещаниям о приватности, пользователям приходит реклама, связанная с темами обсуждений в чатах приложения, отмечает 360.ru. Он назвал WhatsApp шпионской программой, сообщает НСН.

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