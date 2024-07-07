Илон Маск назвал WhatsApp небезопасным мессенджером

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) не является безопасным, несмотря на утверждения о надежном сквозном шифровании информации. Об этом 6 июля заявил владелец социальной сети X (бывш. Twitter) американский миллиардер Илон Маск.

«WhatsApp вообще не является безопасным», — написал он на своей странице в Х.

Таким образом Маск прокомментировал сообщения пользователей о рекомендации рекламных объявлений на основе личных переписок, которые должны защищаться сквозным шифрованием.

Ранее, 24 июня, руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев предупредил о новых способах мошенничества в WhatsApp. По словам эксперта, жертвы при переходе на сторонние сайты в мессенджерах авторизуются в сервисе конкурса через свой аккаунт в WhatsApp.Таким образом мошенническая страница копирует официальную форму входа.