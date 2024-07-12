В Госдуме заявили об отсутствии решений о блокировке WhatsApp в России
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- В Госдуме заявили об отсутствии решений о блокировке WhatsApp в России
Решений о блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) в России нет, в исключительных случаях его работу замедляют лишь в отдельных регионах. Об этом 12 июля сообщил журналистам член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
«Замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость, — так было в случае с Дагестаном», — сказал он.
Несмотря на замедление работы WhatsApp в отдельных случаях, никаких решений о его блокировке на территории России на сегодняшний день не принято, подчеркнул Немкин.
Ранее, 9 июля, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов допустил вероятность блокировки WhatsApp. По его словам, на серверах мессенджера хранится значительное количество документов и чувствительных переписок, что означает серьезную угрозу с точки зрения безопасности государства.
До этого, 8 июля, СМИ сообщали, что профильные ведомства замедляют работу WhatsApp в Дагестане в связи с антитеррористической деятельностью. Это связывалось с тем, что администрация мессенджера игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях.