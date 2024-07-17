Совфед одобрил закон о социальных вкладах для граждан с низкими доходами

Совет Федерации одобрил на заседании 17 июля закон о создании особых банковских продуктов для граждан с низкими доходами – социального банковского счета и социального банковского вклада. Авторами документа выступила группа депутатов и сенаторов.

Оформить данные продукты можно будет в электронной форме через Госуслуги. Это смогут сделать только граждане, получающие меры социальной защиты, сведения о которых размещены в госинформсистеме. В случае соответствия гражданина необходимым требованиям, банк не вправе отказаться от заключения с ним договора социального банковского вклада (счета).

Максимальная сумма такого вклада не должна превышать 50 тыс. рублей, а процентная ставка по нему будет зависеть от конкретного банка. Она будет рассчитываться как максимальная процентная ставка кредитной организации по вкладам физлиц сроком до года. Договор социального вклада можно будет пополнить в любое время до максимальной суммы, частично снять деньги или расторгнуть по инициативе гражданина без уменьшения процентной ставки и без комиссий.

Проценты по вкладу будут начисляться ежемесячно на отдельный счет, указанный вкладчиком. На сумму до 50 тыс. рублей будут начисляться проценты по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ на момент их начисления, а свыше 50 тыс. рублей – по ставке, установленной в договоре такого счета.

Открыть вклад (счет) можно будет только в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, который состоит на учете в АСВ и имеет право привлекать деньги физлиц. Допускается иметь не более одного действующего социального вклада (счета). Банки должны обеспечить вкладчикам возможность пользоваться картой «Мир» для совершения операций по счету либо совершать операции без использования платежной карты.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года. Его положения сначала будут применяться лишь в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027 года – и в отношении других банков.

В апреле в крупных российских банках сообщили о более чем двукратном росте депозитов россиян в I квартале 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023-го. Эксперты объяснили это всё еще привлекательной доходностью по депозитам и ростом доходов населения. На рост средств на банковских вкладах тогда же указали и в ЦБ.