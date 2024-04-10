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Россияне стали чаще открывать депозиты в банках РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В течение I квартала 2024 года в России банки смогли привлечь значительно больше средств, чем за тот же период 2023-го. В шести опрошенных «Известиями» кредитных организациях прирост по сравнению с I кварталом прошлого года был более чем двукратным, при этом в ВТБ показатель вырос в шесть раз, а в банке «ДОМ.РФ» — в 3,7 раза. Эксперты отметили, что на это повлияли всё еще привлекательная доходность по депозитам и рост доходов населения.

Так, в Россельхозбанке сообщили, что объем средств, привлеченных в депозиты клиентов, за I квартал 2024 года составил 510 млрд рублей — на 23% больше чем за аналогичный промежуток времени в предыдущем году. В банке «ДОМ.РФ» за три месяца было открыто более 91 тыс. вкладов на сумму, превышающую 67 млрд рублей. В то же время общий объем срочных депозитов в РНКБ с начала года вырос на 4,8% и достиг 106,4 млрд рублей.

В свою очередь, управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова рассказала, что прирост объема вкладов в кредитной организации оказался примерно на 6% выше прироста вкладов в I квартале 2023-го. А заместитель президента-председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин отметил, что клиенты банка разместили средств во вкладах в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ПСБ также обратили внимание на то, что высокий интерес их клиентов к сберегательным продуктам сохранился: в 2024-м объем привлечения средств вкладчиков увеличился почти на 13% по сравнению в IV кварталом 2023-го. А в ВТБ добавили, что, по итогам I квартала портфель рублевых пассивов вырос на 9% и достиг отметки в 6,8 трлн рублей. При этом старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин уточнил, что объем привлеченных средств организации увеличился на 72% по сравнению с IV кварталом 2023-го.

«На рынке депозитов присутствует сезонность: обычно в начале года активность снижается и восстанавливается только к марту. Но в этом году падение интереса к вкладам было очень кратковременным — только на период новогодних праздников. Начиная с 9 января мы наблюдали всплеск спроса, который достиг декабрьских значений, и его уровень продолжает удерживаться до сих пор», — рассказала менеджер продукта «Вклады» в «Сравни» Мария Татаринцева.

По ее словам, этому способствует сохранение высокой ключевой ставки Центробанка РФ. В настоящее время ставки банков по долгосрочным вкладам несколько снижаются, но по краткосрочным остаются на том же уровне или даже чуть растут, уточнила она.

«Максимальная ставка на срок три месяца достигает 17,75%, на шесть месяцев — 17%, на один год — 16,4%. Тенденции к резкому снижению ставок нет. Но нет единодушия по всем банкам: каждый сам управляет процентами с учетом собственных планов и показателей», — добавила Татаринцева.

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Ранее, 2 апреля, сообщалось, что россияне чаще всего открывают шестимесячные вклады. По данным аналитического центр «Банки.ру», их доля в марте составила 29%. На втором месте по популярности трехмесячные вклады (27%), на третьем — годовые вклады (19%).

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