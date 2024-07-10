Семейный кешбэк: Госдума приняла закон о возврате уплаченного НДФЛ родителям с детьми

В среду, 10 июля, Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила закон о ежегодной налоговой выплате работающим родителям, воспитывающим двух и более детей. Выплату смогут получать семьи, чей размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в конкретном регионе проживания. Когда начнет действовать новый закон о налоговых выплатах, кто их сможет оформить и как правильно рассчитать положенную сумму — в материале «Известий».

Что такое налоговая выплата работающим родителям с детьми

Выплата работающим родителям — это ежегодное начисление определенной суммы семьям с двумя и более детьми. Деньги возвращаются работающим родителям с уплаты налога.

Размер ежегодной выплаты будет рассчитываться на основе разницы между суммой налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13%, и суммой данного налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%, в полном объеме.

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Соответственно, выплаченный налог за год, предшествующий году обращения за указанной выплатой, будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена гражданину.

Кто может получить налоговую выплату

Право на оформление выплаты получили работающие родители (усыновители, опекуны и попечители) двоих и более детей, являющиеся гражданами России и постоянно проживающие на территории страны, с доходов которых был уплачен подоходный налог.

Фото: РИА Новости

Важно учитывать, что выплата полагается только тем семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.

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Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от субъекта проживания семьи. Размер прожиточного минимума в каждом регионе разный. Например, в Москве в 2024 году прожиточный минимум на душу населения составляет 22 662 рубля, в Санкт-Петербурге — 16 535 рублей, в Пензенской области — 12 981 рубль, в Республике Крым — 14 989 рублей, а в Чукотском автономном округе — 40 332 рубля.

В среднем по стране семья из четырех человек сможет получить такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 млн рублей на семью. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, выплата коснется около 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей.

Какие категории граждан не смогут получить налоговую выплату

Согласно новому закону о начислении ежегодной выплаты, на получение налогового возврата не могут претендовать:

— граждане, лишенные родительских прав или ограниченные в них;

— лица на полном государственном обеспечении (за исключением детей под опекой);

— военнослужащие срочной службы;

— заключенные, арестованные, находящиеся в розыске;

— лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;

— граждане, безвестно отсутствующие, находящиеся в розыске или объявленные умершими;

— подростки до 18 лет, а также молодые люди до 23 лет, обучающиеся на очном отделении и состоящие в браке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Когда закон о налоговой выплате начнет действовать

Закон о ежегодной выплате работающим родителям с детьми вступит в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована уже в 2025 году.

Выплату будет назначать и осуществлять Социальный фонд России за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Всего на предоставление семейных налоговых выплат будет направлено порядка 100 млрд рублей.

Как оформить ежегодную налоговую выплату

Для оформления налоговой выплаты гражданам необходимо будет подать заявление в территориальный орган Социального фонда по месту жительства, а при отсутствии подтвержденного места жительства — по месту фактического проживания. Сделать это можно будет лично, через МФЦ или на портале «Госуслуги».

Граждане могут подать заявление о назначении выплаты в территориальный орган Социального фонда РФ с 1 июня до 1 октября того года, который следует за последней уплатой НДФ. Это предоставляет достаточно времени для подготовки и подачи необходимых документов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов